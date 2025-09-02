エンゼルスの菊池雄星投手（３４）は１日（日本時間２日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に先発し、５回２／３を投げ、１本塁打を含む８安打５失点、６三振２四球１暴投で１０敗目（６勝）を喫した。打者２６人に９７球。防御率は３・８３。チームは３―８で敗れた。

初回、先頭ペーニャ、一死後にアルテューベを歩かせて一死一、二塁のピンチを招く。しかし、４番コレアはカウント１―２からの４球目 内角低めギリギリの９７・６マイル（約１５７キロ）のフォーシームで見逃し三振、続くウォーカーも追い込んで真ん中の９７・７マイル（約１５７・２キロ）のフォーシームで空振り三振を奪って無失点で終えた。

しかし、２回一死無走者で７番ウリアスにど真ん中のスライダーを左翼席に運ばれ、１点先制された。３回は先頭ペーニャに左翼線二塁打されると一死後、アルテューベに真ん中高めのフォーシームを捉えられ、左翼線適時二塁打され、２点目を失った。

３―２の４回は先頭ディアスに左翼二塁打、続くウリアスに外角高めのスライダーを中前適時打され、３―３の同点に追い付かれた。５回は二死二塁でコレアに内角低めのスライダーを捉えられ、中前適時打。１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の痛烈なゴロで３―４と勝ち越しを許した。

６回は二死からスミスに左前打されたところで降板。２番手が四球、二塁打で菊池が残した走者を生還させ、５失点となった。

スライダーはウリアスに被弾した１球は甘かったが、その後、ウリアスとコレアの適時打は厳しいコース。アストロズ打線が上回った。