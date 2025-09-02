i-dle・ウギ、9月16日にソロカムバック決定！新SG『Motivation』プロモーション日程公開

ガールズグループi-dleのウギがソロカムバックのカウントダウンに突入した。

【写真】ウギ、背中丸見え衣装が衝撃的…

9月2日、所属事務所CUBEエンターテインメントはi-dleの公式SNSを通じて、ウギの1stソロシングル『Motivation』のプロモーションスケジュールを公開した。

ウギは、来る9月3日のフォトブックのイメージプレビューを皮切りに、トラックリスト、イントロフィルム、スペシャルビデオ、コンセプトイメージ、ミュージックビデオティザーと、シングルのリリースまでさまざまななプロモーションで世界中のファンの期待を高める。

（写真＝CUBEエンターテインメント）

プロモーションスケジュールは、1990年代のHIPHOPルックを着た遊び心溢れるキャラクターとウギを象徴するウサギが描かれた路上チラシの形をしており、ティザーイメージに続き「What's Your Motivation？」という質問を投げかけ、好奇心を刺激した。

ウギはこれに先立って、1stソロシングルのリリース予告だけでも中華圏を熱く盛り上げた。中国の有名SNS微博では、ウギのソロカムバックのニュースが人気検索語の最上位圏に上がり、ソロアーティスト、ウギの帰還に期待が高まっている。

なお、ウギのシングル『Motivation』は9月16日18時にリリース予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。