¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Âç·¿¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸÷·Ê¡Ù¤¬28ËüºÆÀ¸¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¡ØLex¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åê¹Æ¤¬¡¢¥´¥ë°¦¤Ë°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç28Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Âç·¿¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î»Ò¸¤
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögoldenretrieverlex¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¡ØLex¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Lex¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÎÃË¤Î»Ò¡£2021Ç¯6·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¤ï¤ó¤³¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Ç¤Ï»Ò¸¤¤Î¤È¤¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥Ñ¥Ôー´ü¤ÎLex¤Á¤ã¤ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤óLex¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î²Ä°¦¤µ
¤·¤«¤·¡¢Lex¤Á¤ã¤ó¤Ï½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤¦¤È¤¦À®¸¤¤Ë¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ôー´ü¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Lex¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¥´¥í¥ê¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤òºÅÂ¥¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ôー´ü¤Î¤³¤í¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤Ë´è¸Ç¤Ê°ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð¤É¤³¤«¥È¥Ü¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢Lex¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¤ËÆü¤Ë°¦¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯
À®¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Lex¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤ÎË¤«¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾²¤äÃÏÌÌ¤ËÂÎ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ´î¤Ó¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Lex¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ôー´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Lex¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¡¢º£¤âÆü¤ËÆü¤Ë°¦¾ð¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤µ¤ó¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤ä²º¤ä¤«¤µ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌþ¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤È²Ä°¦¤¤¤ÎºÝ¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¾ÍèÀäÂÐ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤ÈÊë¤é¤¹¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¡ØLuna¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥É¥¥ー¥É¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡ªTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögoldenretrieverlex¡×¤Ë¤Ï¡¢2Æ¬¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögoldenretrieverlex¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£