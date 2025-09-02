恋愛バラエティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演していた田中優衣さんは9月1日、自身のInstagramを更新。夫との結婚4周年ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：田中優衣さん公式Instagramより）

恋愛バラエティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは9月1日、自身のInstagramを更新。夫とのお祝いショットを公開しました。

「素敵な場所で素敵なおもてなしと美味しい食事をいただきました」と報告し、結婚4周年を祝うディナーショットを公開した田中さん。1、3枚目は東京ヴェルディから期限付きでロアッソ熊本へ移籍した夫でプロサッカー選手の袴田裕太郎さんとのツーショットです。2人とも幸せそうな笑顔を見せています。

さらに「こういう場所は久しぶりだねと少し緊張しながら過ごしたあっという間の時間」と、夫婦水入らずの時間を過ごせたようです、「もう本当に苦しくて食べられないと思ってたけどどれも美味しすぎて久しぶりに満腹を越えても食べちゃった」と、食事も楽しめたことを明かしました。

コメントでは、「素敵や」「愛がこもったあたたかい言葉に、わたしもあたたかい気持ちになります　おめでとうございます」「おめでとうございます　素敵ですね」「素敵過ぎ〜」「4周年おめでとうございます」と、祝福の声が多数寄せられています。

8月18日には「4回目の結婚記念日は試合観戦でした」と、次女と愛犬も含めた家族ショットを公開していた田中さん。「単身赴任にも挑戦して完全ワンオペも初体験してもうすぐ次女も生まれるので今年も濃い年になりそうだね」と、明かしています。今後の投稿も楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)