元テラハメンバー、Jリーガー夫と結婚4周年を祝福！ 美男美女ショットに「素敵過ぎ〜」「愛がこもった」反響
恋愛バラエティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは9月1日、自身のInstagramを更新。夫とのお祝いショットを公開しました。
【写真】美男美女夫婦の仲良しショット
さらに「こういう場所は久しぶりだねと少し緊張しながら過ごしたあっという間の時間」と、夫婦水入らずの時間を過ごせたようです、「もう本当に苦しくて食べられないと思ってたけどどれも美味しすぎて久しぶりに満腹を越えても食べちゃった」と、食事も楽しめたことを明かしました。
コメントでは、「素敵や」「愛がこもったあたたかい言葉に、わたしもあたたかい気持ちになります おめでとうございます」「おめでとうございます 素敵ですね」「素敵過ぎ〜」「4周年おめでとうございます」と、祝福の声が多数寄せられています。
「おめでとうございます 素敵ですね」「素敵な場所で素敵なおもてなしと美味しい食事をいただきました」と報告し、結婚4周年を祝うディナーショットを公開した田中さん。1、3枚目は東京ヴェルディから期限付きでロアッソ熊本へ移籍した夫でプロサッカー選手の袴田裕太郎さんとのツーショットです。2人とも幸せそうな笑顔を見せています。
