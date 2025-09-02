9月2日に放送された『あんぱん』（NHK総合）第112話では、暗中模索の日々から抜け出すきっかけをつかんだ。

独創漫画派の世界旅行に誘われなかった嵩（北村匠海）。たくや（大森元貴）や健太郎（高橋文哉）に慰められるが、「僕はみんなから軽く見られてるんだよ」と落ち込んでしまう。代わりにのぶ（今田美桜）が怒りをぶつけるが、嵩の気持ちは晴れない。

嵩のモヤモヤは仲間外れにされたことが引き金ではあったが、本当の原因は嵩自身にあった。「漫画家としての信念があったら、仲間外れにされたぐらいで落ち込まない」と自身を振り返る嵩は、のぶに向かって「頼まれたら断れないから、いろいろな仕事をやってきたけど、全部中途半端」「どうしたらいいかわからない」と胸のうちを吐露する。

嵩の話を聞いたのぶ。恒例の「たっすいが」が炸裂するかと思ったが、のぶは嵩に「行くで」と一言。連れて行かれたのは神社の石段で、「よーい、ドン！」と言ってのぶは駆け出す。久々にのぶの全力疾走を目にすることができた。戸惑う嵩に、ここで「たっすいがはいかん」が飛び出す。息をつく嵩は、頬が上気して、心なしか表情も晴れる。

のぶは父・結太郎（加瀬亮）の言葉を引いて、「嵩は足が遅いき。いごっそうになれ」と励ました。「いごっそう」とは「頑固で大胆不敵に己を貫く」という意味。嵩が以前、寛（竹野内豊）から言われた言葉でもある。要は、堂々と自分を貫けということだ。嵩に必要だったのは前に進むためのきっかけで、のぶはそれをわかっていたから、言葉ではなく、率先して示すことで嵩の背中を押した。

晴れ間のシーンと対照的だったのが、中盤で描写された雨の日のエピソード。主役は蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）だ。突然訪ねてきた八木は、顔を見せない蘭子を気にかけていた。記事が載った雑誌を届けるという名目だが、八木の口ぶりはいつになく真剣で、斜に構えたいつもの八木と違う。余裕がなく、若干憔悴しているようにも見える。

差し向かいで話す二人の間に、ぎこちない空気が流れる。ここからは、演出と映像表現によって物語が進んでいく。豪（細田佳央太）の印半纏に視線をやった八木は、蘭子の心を占めるものを察しただろう。雷が鳴る不穏な空気。ずっと前に買ったけれど、開かないジャムの瓶は、心の奥に押し込めた本心のようである。八木がそれを開け、そうしているうちに雨が降り出す。

事細かに説明するのも野暮だと思うが、八木への思いに気づいた蘭子は、意図的に八木と会うのを避け、八木もそれを察したから、蘭子のもとへ足を運んだ。去っていく八木の後ろ姿に、この二人はこれで終わりと思わせた後で、しっかり雨に仕事をさせる。

思い合う二人が雨の中抱き合うシーンは、『花子とアン』（NHK総合）でもあって、花子（吉高由里子）と村岡（鈴木亮平）は、持っていた傘を手から落として、思いを確かめ合った。『あんぱん』で、傘の下の2人に何があったかは視聴者の想像に任されている。（文＝石河コウヘイ）