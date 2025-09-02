普段からお喋りが大好きな柴犬に声マネするおもちゃを与えてみた飼い主さん。すると、あまりにも可愛すぎる光景が♡ふたりの愉快なやりとりはYouTube上で記事執筆時点では396万回以上再生され、「可愛すぎる」と3万件以上もの高評価がつきました！

【動画：お喋り好きな犬に『声マネするおもちゃを与えた』結果…まるで人の子どものような『まさかの光景』】

真似っこするぬいぐるみをプレゼント！

YouTubeチャンネル『シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI（@KOMUGI）』に投稿された柴犬・こむぎちゃんと声マネするおもちゃのやりとりがネットで話題に！

ある日、少し早めのクリスマスプレゼントとして、こむぎちゃんに声を真似っこするぬいぐるみを買ってきた飼い主さん。早速、こむぎちゃんにプレゼントしてみることに！

すると、すぐにおもちゃの存在に気が付き、躊躇なく近寄って行ったというこむぎちゃん！最初は転がしてみたり、前足で突いてみたりと他のぬいぐるみのおもちゃと同じ遊び方で楽しんでいたそうです。

そこで、飼い主さんが声を出しておもちゃに声マネさせてみることに。すると……。

飼い主さんの声を真似して「こむぎ」と自分の名前を呼ぶおもちゃを見て「え？喋った？」と少し驚いた様子のこむぎちゃん。

ぬいぐるみと会話を楽しむこむぎちゃん

すると、飼い主さんの行動とおもちゃの性質をすぐに理解したのか、こむぎちゃんはおもちゃに向かって話しかけ始めたというのです！

その後、自分の声を真似されることにちょっぴり苛立った様子を見せることもあったというこむぎちゃん。その様子を飼い主さんは「スナックのママが相談に乗り、それに逆ギレする客みたい」と感想（笑）

しかし、しばらくすると楽しくなってきたのでしょう。積極的に会話する様子も見られ、一度は飽きたものの、高い場所へと片付けられると、まるでロミオとジュリエットのように声マネおもちゃを求めるこむぎちゃん！

すっかりお気に入りの一味に♪

すっかりお気に入りになった声マネおもちゃに、その後もしきりに話しかける姿はまるで本物の友達のよう！

後日、飽きることなくおもちゃと一緒に遊ぶ姿も見られたようで、すっかりこむぎちゃんのお気に入りの一味に加わった声マネおもちゃなのでした♪

こむぎちゃんと声マネおもちゃのやりとりがYouTubeチャンネルにアップされると、再生回数は記事執筆時点で396万回を突破し、多くの高評価ボタンが押されました！

YouTubeチャンネル『シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI』では、お喋りが大好きな柴犬・こむぎちゃんと妹分のわらびちゃんの日常が公開されています。とても賑やかで楽しい一家の様子に癒され、時に笑顔をもらう人が続出中です！

こむぎちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI（@KOMUGI）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。