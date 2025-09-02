「うお座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
「あの人みたいになりたい」「あんなふうになりたい」という思いが、あなたを変えるでしょう。少しでもいいから近づきたい、同じようにやってみたい。真っすぐな情熱と敬愛の念だけで、自分でも驚くほど、遠くまでいけるはず。
【よくある症状】
「幻滅」で、魔法が解けてしまいます。
「思っていたような人ではなかった」「想像していたのとは違った」時に、何もかもどうでもよくなって、輝いていた才能そのものを疎ましく感じてしまうことに。修復が難しいはず。
【うお座さんの才能発見キーワード】
1：感動
2：拡散
3：共感
憧れスタートで夢が破れたとしても、あなたには、類いまれなる感受性の豊かさがあります。
いいな、すてきだなと思う感覚はずっと残っていきます。それを手掛かりに人に伝える側に回ると決めると、才能を生かせるでしょう。
【処方箋】
・心から愛する
好きなものを大事にしましょう。
ずっと見続ける、追いかける、可能ならば、同じ世界に入ることで、才能が開花します。大好きだから頑張れる、続けられたら、もうそのこと自体が才能なのです。あなたが夢中になっていることで、あなたを大事に思ってくれる人も興味を示し、その人の親しい人も好奇心をくすぐられて、大きな応援のウェーブが広がっていきます。
真ん中にあるのは、純粋な思いだけ。ただ、好きでいることが大事です。
・なりゆきに乗っていく
うお座さんの開運パターンに、「人から誘われて」と「偶然、回ってきて」があります。
特に興味はなく、希望もしていなかったけれど、流れでやることになったことには、意外な幸運が潜んでいるかもしれません。ちょっとたるい、面倒くさいと感じても、どこからか声が掛かったら、行ってみる、やってみるを心掛けて。
ただし、「よく分からないけれど、なんだかヤバい気がする」は、ストップサインです。危機察知能力もなかなかのもの。同時に使うのが、才能発見の手掛かりに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座さん（2月19日〜3月20日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「憧れ」です。
「あの人みたいになりたい」「あんなふうになりたい」という思いが、あなたを変えるでしょう。少しでもいいから近づきたい、同じようにやってみたい。真っすぐな情熱と敬愛の念だけで、自分でも驚くほど、遠くまでいけるはず。
「幻滅」で、魔法が解けてしまいます。
「思っていたような人ではなかった」「想像していたのとは違った」時に、何もかもどうでもよくなって、輝いていた才能そのものを疎ましく感じてしまうことに。修復が難しいはず。
【うお座さんの才能発見キーワード】
1：感動
2：拡散
3：共感
憧れスタートで夢が破れたとしても、あなたには、類いまれなる感受性の豊かさがあります。
いいな、すてきだなと思う感覚はずっと残っていきます。それを手掛かりに人に伝える側に回ると決めると、才能を生かせるでしょう。
【処方箋】
・心から愛する
好きなものを大事にしましょう。
ずっと見続ける、追いかける、可能ならば、同じ世界に入ることで、才能が開花します。大好きだから頑張れる、続けられたら、もうそのこと自体が才能なのです。あなたが夢中になっていることで、あなたを大事に思ってくれる人も興味を示し、その人の親しい人も好奇心をくすぐられて、大きな応援のウェーブが広がっていきます。
真ん中にあるのは、純粋な思いだけ。ただ、好きでいることが大事です。
・なりゆきに乗っていく
うお座さんの開運パターンに、「人から誘われて」と「偶然、回ってきて」があります。
特に興味はなく、希望もしていなかったけれど、流れでやることになったことには、意外な幸運が潜んでいるかもしれません。ちょっとたるい、面倒くさいと感じても、どこからか声が掛かったら、行ってみる、やってみるを心掛けて。
ただし、「よく分からないけれど、なんだかヤバい気がする」は、ストップサインです。危機察知能力もなかなかのもの。同時に使うのが、才能発見の手掛かりに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)