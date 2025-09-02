福山雅治が、2026年1月24日のGLION ARENA KOBE公演を皮切りに、全国13カ所28公演の全国アリーナツアー『WE’RE BROS. TOUR 2026』を開催。あわせて、主演映画『ブラック・ショーマン』のテーマソング「幻界」のジャケットアートワーク、予約購入、ダウンロードキャンペーンの詳細が公開された。

同情報は、デビュー35周年の節目での開催となった7年ぶりのドームライブ『NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL 』で発表されたもの。8月30日京セラドーム大阪で開幕した同公演では、「幻界」をはじめ、「零-ZERO-」「想望」など35周年を彩った楽曲を最新のバンドアレンジ、ステージ演出と共に披露。京セラドーム大阪での2デイズで、約8万人を動員した。

さらに、9月1日からは「幻界」のダウンロード予約購入キャンペーンもスタート。特典の特別賞では『福山所有の“赤いオープンカー”CTIYカブリオレとの記念撮影』参加権を抽選でプレゼントする35周年のスペシャル企画も行われる。福山本人が購入した『“赤いオープンカー”CITYカブリオレ』は、18歳で上京後に自身が実際乗っていた車と同タイプの車両だ。

また同公演では、このオープンカーに乗って会場のオーディエンスのもっとそばにいくというアイデアを、福山が発案し本番演出に登場した。なお同楽曲のデジタルリリースの詳細は、「幻界」楽曲特設サイトにて確認できる。

＜福山雅治 コメント（新曲「幻界」について）＞

映画の主人公・神尾武史がかつてベガスの舞台に立っている頃のその登場曲をイメージして描き下ろしました。タイトル『幻界』に込めた意味は、武史は元・トップマジシャンであり『幻の景色を表現することができる、幻の世界の住人』である。現実と非現実のギリギリの世界を攻めていくマジシャンとしての矜持を、同じ読みとなる『限界』にかけたダブルミーニングとなっております。ぜひ、映画に登場する全てのキャストが織りなす『幻界』の物語をテーマソングと共に楽しんで頂けたら。

（文＝リアルサウンド編集部）