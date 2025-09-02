「みずがめ座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
あなたは、才能ソムリエです。
ちょっと見ただけで、一流かそうでないかを見分けます。本物の才能は、世の中の基準や枠組みを大きく変えて、進化、発展させていくから好きなのです。超一流好みといえるでしょう。
【よくある症状】
あなたにとって才能とは、特別なもの。
世界レベルで活躍する名プレーヤー、ノーベル賞受賞レベルの研究者、活動家、国宝認定されたパフォーマーに使う言葉であって、軽々しく扱われるとイラっとするはず。
【みずがめ座さんの才能発見キーワード】
1：審美眼
2：批判的精神
3：あまのじゃく属性
簡単に言ってしまえば、あなたがあれこれ言いたくなる世界に才能があります。
「アレはない」「アレはダメだ」と評価する根底には、「もし、自分なら？」があるせい。強い否定の言葉の陰には、才能と適性が隠れています。
【処方箋】
・検証と実践
「ああすればよかったのに！」と一言いいたくなったら、疑似シチュエーションを作ってやってみましょう。
いやいや、気軽な観客でいいんだよと逃げてしまうのは、もったいない！ シミュレーションをすることで、もっと深く楽しめるようになるし、身をもって体験することで、リアルな感覚も備わります。
一目置くプレーヤー、憧れの人、すごいと感じる人のやり方をトレースしてみるのです。そこから、得られるものは、必ずあるはずです。
・匿名性を持たせる
何かを発表するなら、芸名、ペンネームを使って、自分を隠しましょう。
すると、別人格として動けるようになり、みずがめ座さんが持っているあまのじゃくな性格を封印できます。本当はやりたいけれど、やりたくないと言ってみたり、大好きなのに大嫌いと宣言したり、結構やっかいなのです。別の自分が頑張る分には、「勝手にすれば？」と突き放せるはず。
レッスンや勉強も、こっそりと。人知れず、才能を磨いて、世に飛び出して！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座さん（1月20日〜2月18日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「スペシャリティー」です。
あなたは、才能ソムリエです。
ちょっと見ただけで、一流かそうでないかを見分けます。本物の才能は、世の中の基準や枠組みを大きく変えて、進化、発展させていくから好きなのです。超一流好みといえるでしょう。
あなたにとって才能とは、特別なもの。
世界レベルで活躍する名プレーヤー、ノーベル賞受賞レベルの研究者、活動家、国宝認定されたパフォーマーに使う言葉であって、軽々しく扱われるとイラっとするはず。
【みずがめ座さんの才能発見キーワード】
1：審美眼
2：批判的精神
3：あまのじゃく属性
簡単に言ってしまえば、あなたがあれこれ言いたくなる世界に才能があります。
「アレはない」「アレはダメだ」と評価する根底には、「もし、自分なら？」があるせい。強い否定の言葉の陰には、才能と適性が隠れています。
【処方箋】
・検証と実践
「ああすればよかったのに！」と一言いいたくなったら、疑似シチュエーションを作ってやってみましょう。
いやいや、気軽な観客でいいんだよと逃げてしまうのは、もったいない！ シミュレーションをすることで、もっと深く楽しめるようになるし、身をもって体験することで、リアルな感覚も備わります。
一目置くプレーヤー、憧れの人、すごいと感じる人のやり方をトレースしてみるのです。そこから、得られるものは、必ずあるはずです。
・匿名性を持たせる
何かを発表するなら、芸名、ペンネームを使って、自分を隠しましょう。
すると、別人格として動けるようになり、みずがめ座さんが持っているあまのじゃくな性格を封印できます。本当はやりたいけれど、やりたくないと言ってみたり、大好きなのに大嫌いと宣言したり、結構やっかいなのです。別の自分が頑張る分には、「勝手にすれば？」と突き放せるはず。
レッスンや勉強も、こっそりと。人知れず、才能を磨いて、世に飛び出して！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)