「痩せたなあ」土屋太鳳、『今際の国のアリス』シーズン3オフショット公開「ハッピーエンドでありますように」
俳優の土屋太鳳さんは9月1日、自身のInstagramを更新。Netflixドラマのオフショットを公開しました。
【写真】期待感あふれるドラマオフショット
コメントでは、「益々ウサギのファンになりそうです」「太鳳ちゃんのウサギが大好きです ウサギがアリスと一緒に幸せになってほしいです」「人気の秘密は人間の心の描写が見事だからですね」「ウサギを演じるのは、あなた以外には考えられません。本当に素晴らしい演技力だと思います」「どうかどうか、ウサギとアリスがハッピーエンドでありますように」「お写真から感じるのは、痩せたなあ、というもので。これからはもう本当に無理なさらず、と思います」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】期待感あふれるドラマオフショット
「ウサギがアリスと一緒に幸せになってほしいです」「今日からは、少しずつ#Netflix シリーズ『 #今際の国のアリス 』の写真を！」と題し、俳優の山崎賢人さん（※崎はたつさき）と共に主演を務めるNetflixドラマ『今際の国のアリス』のオフショットを1枚公開している土屋さん。自身が演じるウサギが首と腕に装置を着け、何かを話しているような瞬間の姿です。続けて土屋さんは「シーズン3でのウサギは…心の核に隠してきた脆さや弱さの正体と向き合うことになります」「ウサギの心に隠れていたものとどう向き合って、どう引きずり出すのか、解釈としても表現としてもとても難しかった…」と、シーズン3の内容を説明しました。
「配信開始まで、1ヶ月を切りました…！」8月27日の投稿で「#Netflix シリーズ『 #今際の国のアリス 』シーズン3の配信開始まで、1ヶ月を切りました…！」と報告し、予告動画を1本載せている土屋さん。同時に、「シーズン３の世界観はこれまでの今際の世界観から一歩踏み込んだ印象があって、心身ともに難しい撮影でもありました」と吐露もしています。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)