「やぎ座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
才能があれば、まったく違う生き方をしているはずなのに。半ば呪うような気持ちで考えてしまうはず。
どんなに頑張っても追いつかない、まねをしても盗めない、悔しさ、虚しさ、挫折の記憶がよみがえってくるでしょう。
【よくある症状】
2度と苦しい思いはしたくないから、まったく別の道へ進むはず。
でも、才能がなくてもやっていけるはずだった世界で、また、違う才能があることに気付いて、絶望することに。今は、腹をくくり、現状に対応しているはず。
【やぎ座さんの才能発見キーワード】
1：自己肯定
2：自己回復
3：ベイビーステップ
才能はあるし、使っています。
自分を律していくという素晴らしい力です。そして、それ以外にも、原石がいっぱい。でも、それは、あなたが使おうとしなければ、宝の持ち腐れに。まず、自己否定をやめましょう。
【処方箋】
・自分を甘やかす、癒やす
「自分なんて」という自己嫌悪の念をほぐしていきましょう。
ずっと誰かに言ってほしかったいたわりの言葉、称賛の言葉、やってほしかった慰めややすらぎをあなた自身にあげるのです。よくやった、頑張った、立派だった、と。悔しかった、悲しかったことも素直に認めて、そして、「もう一度、頑張ろう」に引き上げていきましょう。
大丈夫、あなたならやれます。ここまで生き延びたのですから。
「やっぱりやりたい」が才能のありかです。
・世のため、人のために
自分を主語にすると、自己否定が始まってしまいますから、ここは、大義名分を掲げましょう。世の中をよくする、誰かのためにやるのです。意識が第三者に向かった途端、心のブレーキが外れるのが分かるのでは？
自分のためには不戦敗でいいけれど、他者を救う、助ける、力になることなら、頑張れるはず。そうやって、才能を使っていくうちに、人生の上書きができるでしょう。あなたにやれることを探して、有益な人になるのです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
