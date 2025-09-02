俳優の松岡茉優が、今夏のハイライトを投稿した。

松岡は１日までにインスタグラムに「この夏も暑かったね」と書き始め、風景のショットやライブを楽しむショットを投稿。さらに「きのうのへんなかお」と文字を添えてノースリーブ姿の松岡が変顔をするショットも披露した。

さらに「道端で出会ったにっこりマークに癒されたり 夏の食べ物がやたら美味（おい）しかったり 推しが麗しかったり そんな夏だったよ」と今夏を振り返った。続けて「私は俄然冬が好きなんだけど っていうかクリスマスが好きなんだけど」と前置きした上で「今年立ち上げたファンクラブで クリスマスを祝う何かができたらなーって 相談中だよ」と明かした。

最後に「サンタとか着るよ だからなんだって感じだよね みんなで一緒にクリスマスを祝おうねって 早めの約束でした」と記すと、「＃残暑に気を遣わせて早めに秋が来ることを祈り ＃とりあえずみんな夏おつかれさま ＃がんばったね ＃明日からきっと秋だよ ＃ぜったいそうだよ」とファンをねぎらう内容のハッシュタグを添えて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「茉優ちゃんかわいい」「まゆちゃんの約束のおかげで頑張れる」「うわあああ！もうお写真可愛すぎる」「変な顔じゃなく美しいかおだよ」「楽しみに待ってます」などの声が寄せられている。