松岡茉優のインスタグラム（＠ｍａｙｕ＿ｍａｔｓｕｏｋａ＿ｋｏｕｓｈｉｋｉ）より

写真拡大

　俳優の松岡茉優が、今夏のハイライトを投稿した。

　松岡は１日までにインスタグラムに「この夏も暑かったね」と書き始め、風景のショットやライブを楽しむショットを投稿。さらに「きのうのへんなかお」と文字を添えてノースリーブ姿の松岡が変顔をするショットも披露した。

　さらに「道端で出会ったにっこりマークに癒されたり　夏の食べ物がやたら美味（おい）しかったり　推しが麗しかったり　そんな夏だったよ」と今夏を振り返った。続けて「私は俄然冬が好きなんだけど　っていうかクリスマスが好きなんだけど」と前置きした上で「今年立ち上げたファンクラブで　クリスマスを祝う何かができたらなーって　相談中だよ」と明かした。

　最後に「サンタとか着るよ　だからなんだって感じだよね　みんなで一緒にクリスマスを祝おうねって　早めの約束でした」と記すと、「＃残暑に気を遣わせて早めに秋が来ることを祈り　＃とりあえずみんな夏おつかれさま　＃がんばったね　＃明日からきっと秋だよ　＃ぜったいそうだよ」とファンをねぎらう内容のハッシュタグを添えて投稿を締めた。

　この投稿にファンからは「茉優ちゃんかわいい」「まゆちゃんの約束のおかげで頑張れる」「うわあああ！もうお写真可愛すぎる」「変な顔じゃなく美しいかおだよ」「楽しみに待ってます」などの声が寄せられている。