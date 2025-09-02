「いて座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
いて座さんにとって才能とは、自分の一部です。
人よりも優れた何かを持っていることが当然で、それを使うも、使わないも自由だと思っているでしょう。気が向けば頑張るけれど、向かなければ他のことをするイメージです。
【よくある症状】
「もったいない」という言葉をよく耳にすることがありそう。
せっかく才能があるのに、どうしてやる気を出さないのだ？ もっと真剣に取り組めばいいのに、と。その度に、余計なお世話だと思ってしまうはず。
【いて座さんの才能発見キーワード】
1：面白半分
2：物は試し
3：自分探し
何かを押し付けられたり、決められたレールの上を走ったりするのは嫌なのです。
だから、先の展開が見える成功のルートには興味がもてません。才能なんて関係ない、ただ、やりたいかどうかがカギになるはず。
【処方箋】
・期待の上を行く
あなたは、飽きているのです。
人の期待に応えることに。応援という名目で気軽に自分の人生にタダ乗りしてくる人にうんざりしています。だから、さりげなく、フェードアウトを狙うはず。「天才じゃなくてすみません」的に。人々の興味が逸れ、自由になるほうが大事だったから。
でも、発想を変えて、みんなが考える以上にビッグになる道に進むという手もあるはず。すると、煩わしさが消えて、自分との戦いになり才能をフルに生かせます。
・開拓＆発掘
まだ世の中にそれほど知られていないもので遊びましょう。
誰もが名前を言える楽器ではなく、遠い国の特別な楽器を習ってみる、人気の球技ではなく、蹴鞠に参加してみるなど、ちょっとひねってみるのです。知る人ぞ知る、分かる人だけが分かっている感覚が楽しくて、どんどん上達していくはず。
逆輸入のように、マイナーなものがきっかけになってメジャーな世界に道が開けることも。才能とそれを生かす場所を探しにいきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「属性」です。
いて座さんにとって才能とは、自分の一部です。
人よりも優れた何かを持っていることが当然で、それを使うも、使わないも自由だと思っているでしょう。気が向けば頑張るけれど、向かなければ他のことをするイメージです。
「もったいない」という言葉をよく耳にすることがありそう。
せっかく才能があるのに、どうしてやる気を出さないのだ？ もっと真剣に取り組めばいいのに、と。その度に、余計なお世話だと思ってしまうはず。
【いて座さんの才能発見キーワード】
1：面白半分
2：物は試し
3：自分探し
何かを押し付けられたり、決められたレールの上を走ったりするのは嫌なのです。
だから、先の展開が見える成功のルートには興味がもてません。才能なんて関係ない、ただ、やりたいかどうかがカギになるはず。
【処方箋】
・期待の上を行く
あなたは、飽きているのです。
人の期待に応えることに。応援という名目で気軽に自分の人生にタダ乗りしてくる人にうんざりしています。だから、さりげなく、フェードアウトを狙うはず。「天才じゃなくてすみません」的に。人々の興味が逸れ、自由になるほうが大事だったから。
でも、発想を変えて、みんなが考える以上にビッグになる道に進むという手もあるはず。すると、煩わしさが消えて、自分との戦いになり才能をフルに生かせます。
・開拓＆発掘
まだ世の中にそれほど知られていないもので遊びましょう。
誰もが名前を言える楽器ではなく、遠い国の特別な楽器を習ってみる、人気の球技ではなく、蹴鞠に参加してみるなど、ちょっとひねってみるのです。知る人ぞ知る、分かる人だけが分かっている感覚が楽しくて、どんどん上達していくはず。
逆輸入のように、マイナーなものがきっかけになってメジャーな世界に道が開けることも。才能とそれを生かす場所を探しにいきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)