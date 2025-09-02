¶ÌÀîÅ°»á¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤Î°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×
¡¡£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¡×¤È³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬»ÔµÄ²ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µÆ±¶É¡¦¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤â¡Ê»ÔÄ¹¤¬¡Ë¼º¿¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö°ì±þ¡¢¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¡ÊµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»ÔµÄÁª¸å¤Ë¡ËµÄ²ñ¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò¡ËºÆÄó½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤Î½ÐÀÊ¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¡Ê¤Ç¼º¿¦¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¼º¿¦¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î»ÔµÄ²ñÁªµó¤Ç£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Î»ÔÄ¹ÇÉ¤¬ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö£³Ê¬¤Î£±¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¡¢Äê¿ô£²£°¤Ê¤Î¤Ç£·¿ÍÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È·×»»¤ò¼¨¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£