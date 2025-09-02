人気の短編ドラマアプリ「ＵｎｉＲｅｅｌ（ユニリール）」を運営する「ＣＯＬ ＪＡＰＡＮ」が月刊少年マガジン編集部とタッグを組み、漫画家・南冥青天氏による新連載「王朝無双〜現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました〜」をスタートさせる。２日から月刊少年マガジン編集部が運営するウェブ漫画サイト「月マガ基地」に公開される。

中国人作家・推塔天王（トゥイターティエンワン）氏の「大唐之神級敗家子（ダータンジィシェンジーバイジェアズー）」を原作にした、古代中国が舞台の新グルメ漫画。商業デビュー作となる南冥青天氏が日本漫画流のアレンジを大胆に加え、コミカライズするという新プロジェクトになる。

南冥青天氏は「今回、特に力を入れたのは、原作の魅力と『唐』という時代の魅力をしっかり伝えることでした。長安の賑わい街並みや人々の暮らしから、衣装の細部に至るまで、資料をしっかり調べて制作に励んでおります」と説明。「読者の皆様に『この時代に行ってみたい！』と思ってもらえるような物語にしたいと考えています」とコメントした。