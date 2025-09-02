なぜそれを！？赤ちゃんがオモチャより夢中になるものに1,798いいね「深い共感」「めちゃくちゃわかる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、かなだ(@kanada_desu)さんの投稿です。
かわいいイラストもあいまって、ついついクスッと笑っちゃいますね。親にとってはただの日用品、雑貨ですが、赤ちゃんにとっては「なんだこれ？」の未知のアイテム。けれども親の気持ちとしては、少々複雑…しかし夢中になって触ったり噛んだりしている姿につい笑ってしまいますね。
赤ちゃんが惹かれる謎のモノたち
せっかく買った知育おもちゃよりも、日常生活で使う雑貨類などを触ったりカミカミしたり…。これ、赤ちゃんあるあるなんですよね。おもちゃ箱には目もくれず、赤ちゃんが狙うのは以下のようなものだとか。
Ⓒkanada_desu
うちの赤ちゃんがオモチャより夢中になるもの
この投稿には「全部…！わかるのですが、局所的に深い共感を抱きいてもたってもいられず、プラズマクラスターのぶどうのようなマーク…！に そ、それ！です！と叫んでしまいました」「うわ～めちゃくちゃわかります！なんで皆あれ好きなんですかね…！？」といったリプライがついていました。赤ちゃんあるあるに笑ってしまう投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）