なぜそれを！？赤ちゃんがオモチャより夢中になるものに1,798いいね「深い共感」「めちゃくちゃわかる」【ママリ】

せっかく買った知育おもちゃよりも、日常生活で使う雑貨類などを触ったりカミカミしたり…。これ、赤ちゃんあるあるなんですよね。おもちゃ箱には目もくれず、赤ちゃんが狙うのは以下のようなものだとか。

うちの赤ちゃんがオモチャより夢中になるもの

かわいいイラストもあいまって、ついついクスッと笑っちゃいますね。親にとってはただの日用品、雑貨ですが、赤ちゃんにとっては「なんだこれ？」の未知のアイテム。けれども親の気持ちとしては、少々複雑…しかし夢中になって触ったり噛んだりしている姿につい笑ってしまいますね。



この投稿には「全部…！わかるのですが、局所的に深い共感を抱きいてもたってもいられず、プラズマクラスターのぶどうのようなマーク…！に そ、それ！です！と叫んでしまいました」「うわ～めちゃくちゃわかります！なんで皆あれ好きなんですかね…！？」といったリプライがついていました。赤ちゃんあるあるに笑ってしまう投稿でした。

