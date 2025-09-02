巨人は２、３日に京セラＤ、４日は岐阜でヤクルトとの３連戦。３戦目の舞台となる岐阜では、過去１０試合で６勝３敗１分け。２１年８月３１日のヤクルト戦○、２３年８月３１日の広島戦○、そして昨年９月５日のヤクルト戦○と、現在３連勝中になる。

地元の岐阜・中京高出身の吉川に期待したい。２１年は３番・二塁手、昨年は２番・二塁手で２試合に先発出場。打撃結果を見ると

２１年＝５打数３安打４打点（中本、左安、中飛、中３、左飛）

２４年＝３打数２安打０打点（左飛、右安、中安、投犠）

２１年のヤクルト戦では勝ち越しソロ、走者一掃の三塁打を含め３安打の猛打賞。昨年のヤクルト戦も安打で出塁し先制の得点を記録するなど、２試合で計８打数５安打の．６２５という高打率をマークしているだけに、今年も吉川のバットに注目だ。

◆３連戦の予想先発（２日は予告）

２日 巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川

３日 巨人＝森田、ヤクルト＝ランバート

４日 巨人＝又木、ヤクルト＝吉村

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２日 ＢＳ日テレ １８時〜（能見篤史氏）

３日 ＢＳ日テレ １８時〜（赤星憲広氏）

４日 ＢＳ日テレ １８時〜（山本昌氏）