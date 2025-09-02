社会人野球の焼津マリーンズは１日、焼津市内で行われた壮行会に参加。チームは、１３日から愛媛で開幕する全日本クラブ野球選手権に２年連続で出場する。初戦は開催地枠として初出場するイワキテック（愛媛）と対戦する。

約１７０人の後援会員らが壮行会に集まり、戸崎秀伸監督は「昨年の悔しい負けは、全国で返すしかない。まずは目の前の１勝ですが、目指すはテッペン（頂点）です」と力強く語った。

チームは昨年、２０１８年の創立以来初となる同大会出場を果たした。１回戦では優勝経験を持つ強豪・全府中野球倶楽部（東京）と対戦。１点リードの９回にサヨナラ打を浴び、３―４で惜敗。この敗戦が、チームをより成長させた。

エースは、最速１４４キロの１８０センチ右腕・山本翔希投手。柳下陸ら若手投手の安定感も増している。投手陣を支えるのが焼津市出身の戸崎慶捕手。東海大相模（神奈川）で２０１５年、夏の甲子園を制したメンバーの１人だ。

攻撃陣では、入社３年目の西村竜馬遊撃手が１番打者として切り込み役を担う。藤枝明誠（静岡）で、２０１７年夏の甲子園に正遊撃手で出場。今大会は東海地区２次予選で打率４割１分７厘の好成績を残し、優秀選手賞を獲得した。

全国大会で敗れた悔しさを知る選手たち。昨年の試合で先発して９回途中まで投げたが、勝ち越しのピンチで交代した山本は「負けたのは、自分のせいと思ってきた。（昨年は）初出場で気持ちがソワソワしてしまっていた。今年は最後まで投げきるということを考えてレベルアップを図ってきた」と力を込めた。

勝ちきることによりこだわり、今年７月の東海地区２次予選では１、２回戦でサヨナラ勝ちを収め、決勝ではＢＡＳＥＢＡＬＬ ＯＮＥ ＢＬＩＴＺ（愛知）を８―４で下した。６月の都市対抗東海地区２次予選では、第３代表決定戦トーナメント１回戦でジェイプロジェクト（愛知）に５―４で勝利し、同予選での初白星を記録。着実に力をつけていた。

焼津マリーンズは２０１８年に、人材の確保と野球を続けたい若者たちの受け皿を目的に設立された。「複合企業型クラブ」として地元企業が選手を雇用。現在は２７人の選手が建設、物流、食品、メーカーなど計５社に分かれ、勤務しながらプレーを続ける。焼津から汗と情熱が織りなす物語は、さらに輝き始める。（伊藤 明日香）