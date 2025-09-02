【東京ゲームショウ 2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）/ブース番号：Hall6 06-C09

サードウェーブは、同社のゲーミングPCブランド「GALLERIA〈ガレリア〉」が9月25日から28日に「幕張メッセ」で開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にブース出展することを明らかにした。ブース番号はHall6 06-C09。

今回で4回目の出展となるGALLERIAブースでは、豪華ゲストを迎えたイベントステージや、ゲーミングPC「GALLERIA」の性能を体験できる試遊コーナーなど、リアルイベントならではのコンテンツを多数用意。ステージキャストやスケジュールなどの詳細は後日発表される。

会場ではGALLERIA製品で使用できる期間限定のお得なクーポンやノベルティグッズが配布される。

「東京ゲームショウ2025」開催概要

日程：9月25日～9月28日

ビジネスデイ：9月25日/9月26日 両日10時～17時

一般公開日：9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分

会場：千葉市美浜区「幕張メッセ」展示ホール 1～11/国際会議場/イベントホール

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズ

