三浦貴大、兄・三浦祐太朗と“初共演”で兄弟ショット「レアですね」「祐太郎くんは百恵さん、貴大くんは友和さん似ですね」 両親は三浦友和＆山口百恵さん
俳優・三浦友和（73）と元歌手・山口百恵さん夫妻の次男で俳優の三浦貴大（39）が、2日までに兄で歌手・三浦祐太朗（41）のインスタグラムに登場。兄弟ショットが公開され、「わぁ、素敵」「ご兄弟そろって、レアですね」「貴重なお写真」と反響を呼んでいる。
【写真】「祐太郎くんは百恵さん、貴大くんは友和さん似ですね」三浦祐太朗＆三浦貴大の“レア”な兄弟ショット
貴大は先日、祐太朗が木曜パーソナリティーを務めるラジオ番組 NACK5『キラスタ』にゲスト出演。公開生放送で楽しくトークを届けた。なお、兄弟が共演するのは今回が初めてだったという。
祐太朗は投稿で「この番組で初共演できて嬉しかったなぁ 話し足りなくてコーナー少し延長したりして どうやらスタジオアルシェ歴代最高観客動員数だったらしいです」「木曜コンビは浴衣でお届けしました」と振り返り、貴大、同じく木曜パーソナリティーを務める斉藤百香アナウンサーと撮影した記念の3ショットをアップ。
「忙しい中観に来てくれた皆さん、ラジオで聴いてくれた皆さん本当にありがとうございました！」と感謝を込めてコメントした。
この投稿に父の友和が「いいね！」で反応したほか、コメント欄には「兄弟初共演だったのですか!!おめでとうございます」「祐太郎くんは百恵さん、貴大くんは友和さん似ですね」「浴衣とってもお似合いでカッコイイ」「兄弟初共演のおふたりの姿が見られ、色んなお話を聞けてすごく嬉しかった〜」などの声が寄せられ、それぞれの分野で活動を続ける兄弟の貴重な共演にファンから温かい反響が広がっている。
