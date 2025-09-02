吉田朱里、第1子妊娠「新しい命を授かりました」 出産は来年を予定
元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子の妊娠を報告した。
【動画】幸せそう…第1子妊娠を報告した吉田朱里
吉田は「【ご報告】第一子を授かりました。」とのタイトルで、動画をアップ。「きょうは日頃応援してくださる、大切な皆様に大事な報告があります。この度、第1子となる新しい命を授かりました 。本当にここまで支えてくださった皆さん、ありがとうございます。出産は来年を予定しています」と笑顔で報告した。
続けて「けっこう早くから、お腹が出始めてきていたというのと、太った（笑）。本当に太りました（笑）。けっこう早くから気づかれている方もいらっしゃったんですけど、こればかりは早くにお話することができなかったので、このタイミング（で公表した）」と打ち明けた。
今後の活動にも触れ「出産は来年予定なので、体調と相談しつつではあるんですけど、今年いっぱいはお仕事は続けられたらいいなと思っていて。できる限りは、今まで通り、続けたいなと思っています」と明かした。「もちろんうれしい気持ちが たくさんあるし、すごいワクワクはしているんですけど、どうなっていくのかなとか、経験したことないことなので、すごくドキドキするし、ソワソワするし。とりあえず、無事、健康に生まれてきてくれることを今は一番願っています」と呼びかけていた。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。
