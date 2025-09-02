『フェルマーの料理』第9話 デセール担当に抜てきされた思惑
累計発行部数2300万部突破の『アオアシ』原作者・小林有吾の最新作『フェルマーの料理』の第9話あらすじ＆場面カットが到着！ 天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマがついに始まる。
天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマ『フェルマーの料理』がアニメ化！
2025年7月5日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット ”IMAnimation” 枠にて、毎週土曜日23時30分から、BS朝日では7月6日（日）より 毎週日曜23時30分から放送される。
数学者になる夢を諦めてしまった天才数学少年の北田岳が、謎多き料理界のカリスマ朝倉海とともに、才能ひしめく料理の世界の真理に挑む数理的エンタテインメント！岳は数学的思考で周囲を驚かせる美しい計算式（レシピ）を作りだし、海とともに料理人として成長していくことができるのか。
挫折した天才数学少年の北田岳を富田涼介、若きカリスマシェフの朝倉海を坂泰斗が演じる。OP主題歌はOSHIKIKEIGO、ED主題歌をDXTEENが担当する。
このたび、第9話「方程式の崩壊」のあらすじ＆場面カットが到着。さっそくご紹介しよう。
＜第9話「方程式の崩壊」＞
祝賀会のライブ感を活かし、前菜、スープ、肉料理のすべてを一皿に凝縮してみせた岳。だが海は、岳を布袋に代わりデセール（デザート）担当に抜てきする。
祝賀会まで残り3週間。海は岳にパティシエの基本を教え込もうとするが、岳は会心の料理を広瀬に披露する機会を奪われ、作ったこともないデセール担当にされふさぎ込んでしまう。そんななか、思いもよらない訪問者が現れ、岳はデセール担当に抜てきされた思惑を知る。
＜スタッフ＞
脚本：ドメリカ
コンテ：佐々木萌
演出：佐々木萌
総作画監督：岡本岳、柏木五月
作画監督：佐々木萌、外間亮、秋山桐丸、STUDIO CL
（C）小林有吾・講談社／フェルマーの料理製作委員会
