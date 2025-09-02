²£ÉÍM¡¡»³Â¼ÏÂÌé¤Î¹ë½£2Éô¥¦¡¼¥í¥ó¥´¥ó´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡Ö¤Þ¤¿²¿¤«¤Î·Á¤Ç¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï2Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³Â¼ÏÂÌé¡Ê35¡Ë¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2Éô¥¦¡¼¥í¥ó¥´¥ó¡¦¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³Â¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥í¥ó¥´¥ó¡¦¥¦¥ë¥Ö¥¹FC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀîºêF¤«¤éºòµ¨²ÃÆþ¤·¡Ö1Ç¯8¥«·î¤È¤¤¤¦´ü´Ö¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ï5»î¹ç½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ø¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿²¿¤«¤Î·Á¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡ÖÌó2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÈôÌö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡þ»³Â¼¡¡ÏÂÌé¡Ê¤ä¤Þ¤à¤é¡¦¤«¤º¤ä¡Ë¡¡1989Ç¯12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤Î35ºÐ¡£Î®ÄÌ·ÐÂç¤«¤é12Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¡¢ÀîºêF¤ò·Ð¤Æºòµ¨¤«¤é²£ÉÍM¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£10Ç¯WÇÕÆî¥¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£J1ÄÌ»»209»î¹ç½Ð¾ì19ÆÀÅÀ¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»1»î¹ç¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢85¥¥í¡£±¦Íø¤¡£