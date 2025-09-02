覚悟を決めたら…買値より330万円も高く売れる結果に！｜新築を2年で売って移住した話【ママリ】

著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家は、買値プラス440万円の価格で売りに出され、ついに購入申込者が現れました。その後値下げ交渉の攻防が繰り広げられますが、値下げのラインが見えたおおえもんさんは、「値下げをするなら30万円まで」と宣言します。『新築を2年で売って移住した話』第23話をごらんください。

「値下げは30万円までしかできません」とキッパリ宣言すると、これまで悩んでいたのが噓のようにスッキリとした気持ちで結果を待つことができました。そして、無事交渉は成立。2年住んだおおえもんさん家族の自宅は、買値プラス330万円で売却されました。

ご褒美旅行のおかげで、明確な目標金額を決めることができたおおえもんさん。心配する気持ちがなくなり、ポジティブに過ごしています。

おおえもんさんの希望する、30万円の値下げで交渉成立しました。おおえもんさんたちの顔がかがやきます。

自宅売却成功のカギは、臨機応変に行動することと、「ここだけは譲れない」という明確なラインを持つこと。おおえもんさん夫婦は一見正反対に見える二つを両立させ、2年住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売ることができました。柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。

