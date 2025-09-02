「パドレス３−４オリオールズ」（１日、サンディエゴ）

パドレスのシルト監督は試合後、七回に足を痛めて負傷降板したジェーソン・アダム投手について大腿四頭筋腱の断裂だったと明らかにした。

アダムは３−３の七回１死一塁、オリオールズ・ヘンダーソンのピッチャー返しの打球に反応した際に痛め、そのまま背中をつくように転倒。コーチやトレーナーらが駆けつけたが、しばらく立ち上がれず、その後、マウンド横に駆けつけたカートに乗って搬送された。

１死一、二塁となり、４番手でスアレスが緊急登板。２死後に適時打を浴びて決勝点を奪われ敗戦。２連敗でこの日試合のなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースとのゲーム差は２に開いた。

大リーグ公式サイトではアダムの負傷について「パドレスに大打撃 中継ぎエースのアダムが大腿四頭筋腱断裂で離脱へ」として記事を掲載。「昨夏のトレード期限にレイズから移籍してきたアダムが、それ以降、チームで最も信頼できるリリーバーの１人として活躍してきた」と紹介。今季は６５試合に登板して６５回１／３を投げ、８勝４敗、２９ホールド、防御率１・９３、７０奪三振の成績を残していた。