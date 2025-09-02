3児の母である、おむろんさん（@omuron_0916）がXに投稿した一枚の写真が、6.8万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな反響を呼んでいます。



そこに写っているのは、キウイ柄のTシャツを着て、キウイの形をしたプールバッグを提げたお子さんの後ろ姿。あまりにも完璧な「キウイコーデ」ですが、投稿には「今日からプール始まるからプールバッグ持たせたらキウイコーデになってしまった。登園途中に気づいてパシャリ」との言葉が。



実はこれ、全く狙っていなかったという“無意識の産物”。この奇跡的なコーディネートには、「うしろ姿なキウイちゃんキュートです」「何気ない１枚。きっと思い出の１枚になるでしょう」 といったコメントが殺到しています。



「毎朝お着替えのタイミングでクローゼットから適当に選んでます」と語るおむろんさん。全身が「キウイコーデ」になっていることに気づいたのは、登園の途中だったそうです。



「保育園近くまで抱っこで行って、下ろした時に写真くらいの少し遠目で見てキウイコーデになっていることに気づきました。わざとキウイで揃えてきたのかと思われそうで少し恥ずかしかったです」



3人のお子さんのママであるおむろんさん。普段の洋服選びについて尋ねると、パパと協力して選んでいるそうですが、そこにはある「傾向」があるといいます。



「無意識に食べ物のTシャツ選びがちです」



今回の「うっかりキウイコーデ」も、そんな日常の中で生まれた、まさに「あるある」な一コマだったのかもしれません。