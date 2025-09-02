淀屋橋ステーションワンにイベントスペースと2つのレストランが新たにオープン

2025年6月に開業した大阪･淀屋橋にある｢淀屋橋ステーションワン｣の30階にイベントスペースと2つのレストランが新たにオープンします。イベントスペース｢une osaka(ユヌ大阪)｣は2025年9月1日(月)、ハイカジュアルダイニング｢COVE DINING(コーヴダイニング)｣は2025年9月11日(木)、ラグジュアリーレストラン｢SOA(ソア)｣は2025年9月20日(土)にオープンします。一足早く内覧会に参加してきましたので紹介します。

30階からの眺めは最高

大阪・淀屋橋にある｢淀屋橋ステーションワン｣は、2025年6月に開業しました。30階にイベントスペースと2つのレストランが新しくオープンします。

結婚式などを行うイベントスペース｢une osaka(ユヌ大阪)｣は2025年9月1日(月)、ハイカジュアルダイニング｢COVE DINING(コーヴダイニング)｣は2025年9月11日(木)、ラグジュアリーレストラン｢SOA(ソア)｣は2025年9月20日(土)にオープンです。

une osaka(ユヌ大阪)

2025年9月1日(月)にオープンする｢une osaka(ユヌ大阪)｣は、結婚式などを行うイベントスペースです。

大阪市内を見渡すことができる祭壇はきれいです。

｢une osaka(ユヌ大阪)｣

営業時間:平日 12:00～18:30、土日祝 10:00～19:00

定休日:火･水（祝日の場合は営業)

収容人数:着席100名

COVE DINING(コーヴダイニング)

2025年9月11日(木)にオープンする｢COVE DINING(コーヴダイニング）｣は、ハイカジュアルダイニングです。

パスタ中心のランチコース、午後はアフタヌーンティー、夜はアラカルト料理とナチュラルワインと、ランチからカフェ、ディナーまで一日を通して楽しめるレストランです。自然光が差し込む明るく開放的な店内では、時間帯によって窓から見える景色の印象が変わります。夜景は特にきれいです。

｢COVE DINING(コーヴダイニング)｣

営業時間 :11:30～23:00

ランチ:11:30～14:30(L.O 13:30)

カフェ:14:30～17:00(L.O 16:30)※アフタヌーンティーは要予約、2部制(12:00/15:00)

ディナー＆バー:17:00～23:00(L.O 料理21:00/ドリンク22:00)

定休日:土日祝

SOA(ソア)

2025年9月20日(土)にオープンする｢SOA(ソア)｣は、ラグジュアリーレストランです。

生命の源である｢土｣を起点に、命の循環をテーマにした料理を味わえます。

店内は、シンプルさを追求した落ち着いた雰囲気です。窓からの景色も最高です。

｢SOA(ソア)｣

営業時間:17:30～22:30(最終入店 19:30)

定休日:月･火

取材協力/ディライト