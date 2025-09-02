淀屋橋ステーションワンにイベントスペースと2つのレストランが新たにオープン
2025年6月に開業した大阪･淀屋橋にある｢淀屋橋ステーションワン｣の30階にイベントスペースと2つのレストランが新たにオープンします。イベントスペース｢une osaka(ユヌ大阪)｣は2025年9月1日(月)、ハイカジュアルダイニング｢COVE DINING(コーヴダイニング)｣は2025年9月11日(木)、ラグジュアリーレストラン｢SOA(ソア)｣は2025年9月20日(土)にオープンします。一足早く内覧会に参加してきましたので紹介します。
30階からの眺めは最高
une osaka(ユヌ大阪)
2025年9月1日(月)にオープンする｢une osaka(ユヌ大阪)｣は、結婚式などを行うイベントスペースです。
大阪市内を見渡すことができる祭壇はきれいです。
営業時間:平日 12:00～18:30、土日祝 10:00～19:00
定休日:火･水（祝日の場合は営業)
収容人数:着席100名
COVE DINING(コーヴダイニング)
2025年9月11日(木)にオープンする｢COVE DINING(コーヴダイニング）｣は、ハイカジュアルダイニングです。
パスタ中心のランチコース、午後はアフタヌーンティー、夜はアラカルト料理とナチュラルワインと、ランチからカフェ、ディナーまで一日を通して楽しめるレストランです。自然光が差し込む明るく開放的な店内では、時間帯によって窓から見える景色の印象が変わります。夜景は特にきれいです。
営業時間 :11:30～23:00
ランチ:11:30～14:30(L.O 13:30)
カフェ:14:30～17:00(L.O 16:30)※アフタヌーンティーは要予約、2部制(12:00/15:00)
ディナー＆バー:17:00～23:00(L.O 料理21:00/ドリンク22:00)
定休日:土日祝
SOA(ソア)
2025年9月20日(土)にオープンする｢SOA(ソア)｣は、ラグジュアリーレストランです。
生命の源である｢土｣を起点に、命の循環をテーマにした料理を味わえます。
店内は、シンプルさを追求した落ち着いた雰囲気です。窓からの景色も最高です。
営業時間:17:30～22:30(最終入店 19:30)
定休日:月･火
