3日から配信が始まるプライムビデオ「セフレと恋人の境界線」の配信直前イベントが2日、都内で行われた。

あいまいな関係に揺れ動く心がリアルに描かれた3本の短編映画を見ながら、スタジオMCのYOU（61）令和ロマンの眸耄匹るま（30）ラランドのサーヤ（29）千葉雄大（36）が赤裸々なトークを繰り広げる。この日は、短編映画の主演女優の中田青渚（25）中村ゆり（43）山下美月（26）も参加した。

冒頭に眸耄匹「今日はしっかり務めます」と言うと、サーヤが「務めろよ、ちゃんと務めろよ」と、オンラインカジノ騒動で吉本興業を辞める羽目になった眸耄匹剖烈なツッコミ。眸耄匹蓮嵎瓩泙辰討佑┐ら」と“無罪”を主張した。

スタジオMCを引き受けた理由についてYOUは「楽しいんだろうなと思って決めました」。眸耄匹「このメンバーが楽しいと思ったんですか」と聞くと、YOUは「ちゃんと務めます」とキッパリ。眸耄匹蓮屮ーワードにしないでください」とぼやいた。

スタジオ収録について千葉は「気が付いたら僕、全然しゃべってなくて、見入ってしまいました」。サーヤは「こっちが『カッコイイ〜』と言ってる中、千葉さんが大人の視点で見てくれるので助かりました。役者たちのスキルがすごかった」と話した。