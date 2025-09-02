レクサス「新“4WD”ミニバン」メッキで彩った“ドレスアップ仕様”がスゴい！ 職人が作り出す豪華な「漆＆金粉パネル」も設定！ 最新「LM」の「モデリスタカスタム」とは！

メッキで彩った“ドレスアップ仕様”がスゴい！

レクサスは最高級ミニバン「LM」の一部改良モデルを2025年8月1日に発売しました。

レクサス「LM」は新時代のショーファーカーとしてトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」をベースに開発されたレクサス唯一のミニバンです。

今回の改良によって仕様が変更されたLMですが、モデリスタのカスタマイズパーツも用意されています。

ドレスアップ仕様のレクサス「LM」

初代LMは中国やアジア地域のショーファーカーニーズに対応すべく2020年に発売。初代は海外専用モデルでしたが、2代目へのフルモデルチェンジを機に、2023年から国内での販売が開始されました。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベース3000mmです。パワートレインは2.4リッター直列4気筒インタークーラー付ターボエンジンをベースにしたハイブリッドで、駆動方式はAWDのみ。トランスミッションはDirect Shift-6AT（電子制御6速オートマチック）です。

ラインナップは2列シート4人乗りの「EXECTIVE」と3列シート6人乗りの「version L」から選べます。

今回のモデル改良で変更されたのは大きく3つ。ひとつ目はパワースライドスイッチの取付位置です。

従来はリアオーバーヘッドコンソールにありましたが、改良モデルではリアセンターコンソールに移動させることで着座姿勢でのドア開閉の利便性を向上させました。

ふたつ目はドアスイッチの移動に伴い、リアオーバーヘッドコンソールに追加されたダウンライトです。室内を明るく照らすダウンライトが、室内空間の上質さをさらに高めます。

みっつ目はリアセンターコンソールに追加されたトレイで、スマートフォンや小物などを置けるようになりました。

その他、リアホイールハウスやバックドア周りの制振材・吸音材の使用量を拡大し、振動音を軽減します。価格（消費税込、以下同）はEXECTIVEが2010万円、version Lが1500万円です。

そんなLMには、カスタマイズブランド「モデリスタ」のドレスアップパーツ設定されています。

「Dignified×Distinctive」（Degnified＝威厳のある、Distinctive＝特徴的な）をコンセプトとしたモデリスタパーツでは、品性と実用性を高い次元でバランスさせたエクステリアを実現。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアスカートがセットになった「MODELLISTAアドバンストラグジュアリーパッケージ」（54万5600円〜58万9600円）は、ベース車と共鳴する立体構造を織り込むとともに、ダウン量を控えることで上品かつ実用性を兼ね備えたスタイルです。

また、アッパーグリル、フロントコーナー、バックドアのメッキパーツをセットにした「MODELLISTA シグネチャークロームセレクション」（18万400円）は、ベース車の水平基調やシルバー加飾と共鳴し、高級感や存在感を際立たせます。

このほか、福島県会津若松地方の伝統工芸を取り入れた「パーティション漆パネル」（46万2000円）も用意。漆顔料や金粉を用いた漆パネルには竹林と蛍のデザインがあしらわれており、蒔絵職人が手作業で作り出す唯一無二の一品となっています。