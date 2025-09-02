全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・駒沢大学の蕎麦店『nichi nichi（にちにち）』です。

別世界の蕎麦前と蕎麦に出合う

なんとも不思議な店である。「蕎麦前とお酒」を謳っているし、蕎麦があるけれど、いわゆる蕎麦屋ではない。まず、蕎麦前が別世界だ。

鰆の刺身は、豆乳をソースにエルダーフラワーを添えて。本マグロは、ネギを塩水に漬け込んだ「発酵ネギ」とタルタル風で。酒やワインが進まないはずがない。

オーナー山崎真人さんは蕎麦職人ではないが、「蕎麦前」と「蕎麦」にこだわり、2024年5月『nichi nichi』をオープンした。

「『蕎麦屋で飲む』のが好きだったんですよ。飲んで、最後に蕎麦がある安心感っていいじゃないですか」。

蛤出汁、生ノリ粗挽き蕎麦1300円

『nichi nichi（にちにち）』蛤出汁、生ノリ粗挽き蕎麦 1300円 蕎麦は粗挽き、七三の割合。ダシは飲み干せる旨さ

当然ながら、最後に待つ蕎麦もまた攻めている。蛤のダシで食べる粗挽きの蕎麦。青のりをダシに入れることで、蕎麦がダシによくからむ。真鯛節と牡蠣醤油、すだちのまぜ蕎麦は絶妙な調和にうなる。これはもう安心を超えた、ワクワク感なのだ。

『nichi nichi（にちにち）』店長 早川優月さん

店長：早川優月さん「蕎麦には、日本酒はもちろん、ワインも合いますよ」

［店名］『nichi nichi（にちにち）』

［住所］東京都目黒区柿の木坂3-1-1

［電話］090-8266-3093

［営業時間］18時〜翌1時

［休日］無休

［交通］東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩16分

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

