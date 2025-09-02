旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ゴツゴツ

正解： 神楽南蛮

難易度：★★★★★

辛さは控えめです

神楽南蛮は、ナス科トウガラシ属に属する唐辛子の一種で、日本の伝統野菜です。

ピーマンに似た丸みのある果実で、外皮に縦じわや凹凸があり、それが神楽面を思わせる形状であることから名づけられました。とりわけ未熟果（青い状態）はピーマンそっくりで、直売所などでもピーマンと間違えられることがあるほどです。

おもな生産地は新潟県で、長岡市の山古志地区が発祥とされています。

その歴史は古く、戦国時代に渡来した唐辛子の原種が山古志に持ち込まれたことに始まるとされています。長らく市場に出回ることなく地域内でのみ消費されてきましたが、1990年代以降に伝統野菜の価値が見直されるようになり、いまでは、ブランド化も進んでいます。

旬の時期は7月中旬から9月下旬にかけての夏季で、春に種をまき、初夏に開花、真夏から初秋にかけて果実が成熟します。

完熟すると鮮やかな赤色に変化し、辛味がまろやかに。青い未熟果はシャープな辛味と爽やかな香りが特徴です。辛みの強い種とワタを取り除けば、肉詰めにするなど、ピーマン感覚で調理できます。

代表的な食べ方は「神楽南蛮味噌」で、刻んだ神楽南蛮を味噌、砂糖、みりんなどとともに炒め煮にしたものです。「ご飯が進むおかず」として非常にポピュラーで、地元では常備菜として親しまれています。

ご飯のお供としてはもちろんのこと、野菜スティックのディップとして使ったり、納豆の薬味として使っても美味です。

加工品としては丸煮、醤油漬け、かんずり風ペーストなどがあり、地元の直売所や道の駅で手に入ります。

美味しい神楽南蛮の見分け方

注目したいのは、果実のハリとツヤです。表面が滑らかで色味が鮮やか、とくに未熟果の場合はくすみのない深い緑色をしているものが新鮮です。

ヘタの切り口がみずみずしく変色していないものは収穫から時間が経っておらず、香りや辛味も保たれています。

手で軽く押してみて、しっかりとした弾力が感じられる果実は肉厚で、加熱しても味が損なわれにくいのが特長です。

また、ヘタの部分と逆側のお尻の部分に凹凸が見られるものは、より食味に優れたものである可能性が高めです。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

神楽南蛮の注目栄養素

特筆すべきは、ビタミンCやβ-カロテン、ビタミンEなどの抗酸化成分が豊富で、細胞の老化予防や免疫力の維持に役立つという点です。

とくに完熟した果実のβ-カロテンの含有量が多くなります。この成分は、視力や皮膚の健康維持もサポートするとされています。

カリウムやマグネシウム、鉄分などのミネラルも含まれており、体内の水分バランスや血流の改善、疲労回復を促します。

辛味成分であるカプサイシンは、代謝促進や脂肪燃焼効果が期待されるほか、食欲増進にもつながります。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

↑上記にそのほかの「旬食材」をまとめていますので、ぜひご覧ください。