2025年10月スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。初回放送日は10月12日（日）に決定！

波多野玄一役の主演・及川光博に続き、先日、玄一の恋のお相手・作田索役の手越祐也の出演を発表。この度、2人を繋ぐヒロイン・トーヨコ中学生の楠ほたる役として15歳の俳優・白鳥玉季の出演が決定！白鳥はGP帯で初ヒロインとなる。

心優しきゲイの動物飼育員とクールなゲイの中学校教師、そんな2人の前に現れたトーヨコ中学生。開口一番、こう言い放つ。「3000万円であなたを買います！」奇妙なホーム＆ラブコメディはどこへ向かう？

白鳥玉季 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/5015p06ubwcihjrxlx7s.html

白鳥は、連続テレビ小説「とと姉ちゃん」（2016年／NHK）でドラマデビューを飾ると、高い演技力が話題を呼び、その後も「凪のお暇」（2019年／TBS系）、「テセウスの船」（2020年／TBS系）、「極主夫道」（2020年／日本テレビ系）など、数多くの話題作に立て続けに出演。映画「流浪の月」（2022年）では広瀬すずが演じる主人公・家内更紗の子ども時代という重要な役どころを演じたほか、大河ドラマ「どうする家康」（2023年／NHK）での存在感を放つ演技が大きな注目を集めた15歳の俳優だ。

本作で演じる中学3年生のほたるは、幼い頃に父が家を出て以来、母と2人暮らしだった。しかしある日突然、母が失踪。ついに独りぼっちになってしまったほたるは、トーヨコに遊びに行くようになる。15歳で孤独な彼女は「もう大人に傷つけられたくない。私が“利用”する番だ」と考え、手元にある謎の大金3000万円で“親を買う”ことを決意。

そこでターゲットとなったのが、ほたるの住むアパートに引っ越してきたばかりの、主演・及川演じる心優しきゲイ・玄一だった。手越の演じる人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・索は、ほたるの中学校の担任という役柄。この3人がひょんなことから奇妙な生活を送ることになる。

◆ティザー映像とポスタービジュアルを初公開！

本日、メインキャスト3人によるスリーショットを解禁。さらに、心優しきゲイの玄一×人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・索の“玄索”ペアに加え、“トーヨコ中学生”ほたるという異色の3ショットが印象的なポスタービジュアルと、ティザー映像も初公開！

ティザー映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=qkS-LFOXkR4

突然降って来た雨から軒先で雨宿りする3人と2匹の犬がポスタービジュアルに登場。ティザー映像もドラマの世界観とキャラクターの特徴がわかる映像となっている。10月に開幕する奇妙なホーム＆ラブコメディの雰囲気を感じ取って欲しい。

◆主演・及川光博 コメント

以前、白鳥さんとは本当の親子役で共演させていただきました。その頃はランドセルを背負った娘と父という関係でしたが、時を経て再会を果たしたら、大人っぽく、美しくなっていて驚きました。今回は、偽りの親子という関係なので、お芝居も随分と違う空気感になると思います。白鳥さんは昔も今も本当に堂々と落ち着いた雰囲気で、ビジネス陽キャの僕と天然陽キャの手越君とで、白鳥さんの事を“姐さん”と呼ぼうかと話しています。（笑）「ぼくたちん家」チーム一同、和気あいあいと楽しいドラマを作っていきたいと思います。三者三様の事情が絡み合って絆を深めていく、そんなほっこりするホーム＆ラブコメディをぜひ日曜の夜にお楽しみください。

◆イントロダクション

心優しき一人のゲイが、恋をした。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。

「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」

その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。

だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。

「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」

それでも玄一は、あきらめない。

「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」

恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--

真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。

そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。

トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

恋も人生も、ままならない。

でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ