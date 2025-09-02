9月7日（日）よる10時30分〜第9話を放送 読売テレビ・日本テレビ系 日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」（毎週日曜よる10時30分放送/各話放送終了後よりTVer配信あり）。

本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく物語。

放送は残すところあと2話と、亡き父の復讐を果たすための“最後の戦い”が大詰めを迎える中、主人公・鳴木を演じる岩田、バディ・夜長を演じる蒔田が、全てのシーンの撮影を終えてクランクアップ！

鳴木と夜長、バディとしての最後の掛け合いを無事に撮り終えた二人に花束が贈呈されると、現場は大きな拍手と歓声で沸き立ち、二人はそれぞれの思いを言葉にした。

バディ（ヒロイン）として主人公・鳴木を支え続けた夜長を演じる蒔田は、

「夜長のキャラクターはとても明るくて、お調子者で、潜入ミッションのシーンとかはすごい恥ずかしくて緊張しちゃうんですけど、撮影現場の皆さんが、いつもニコニコ笑って、温かく見守ってくれていたので、とても演じやすかったです。

セリフは大変でしたけど、撮影が終わっちゃうことよりも、明日から皆に会えなくなるのが悲しくて…でも、スッキリした気持ちで終われます。本当にありがとうございました！」

と、涙を浮かべながら振り返る。

そして、座長として本作に臨んだ岩田は、

「4ヶ月間、皆様お疲れ様でした！自分にとっては戦いのような思いで臨んだ4ヶ月でした。チームで一緒に戦えたという感覚があって、皆様の一生懸命な頑張りがこの作品を作ったと思いますし、みんなで勝ちに行って、劇中の鳴木の言葉じゃないですけれども、“我々なら可能だ”と、本当に思えるそういう現場だったと思います。

自分の役柄については、本当によく喋ったと思いますし、大きな試練ではありましたけども、こうやって走り切ることができたのは、バディとしてほぼほぼ毎日一緒にいてくれた、彩珠ちゃんのおかげでもあります。

そして、キャストの皆様、ゲストの皆様にも沢山お力添えいただいて、何よりやっぱり、毎日毎日、朝から晩まで一緒に撮影をしてくださった、現場スタッフの皆様、“大変よくできました”と、お伝えしたいです。4ヶ月間、皆様、本当にありがとうございました！」

と、笑顔で締めくくると現場は温かな拍手と笑顔に包まれ、「DOCTOR PRICE」はここに全編クランクアップとなった。

第9話は7日（日）よる10時30分スタート。鳴木は父・将成（林泰文）の復讐を果たすことができるのか…？離れ離れになったバディの行方は…？ついに明かされる、鳴木と夜長の出会い──ふたりの過去と現在が交錯し、物語は最終章へ！

◆TVer：https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5

各種動画を随時公開 ＆ 第1話〜3話・8話 無料配信中！

さらに、TVer・YouTubeにて、本作主題歌であるOmoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）とコラボした“ドラマ特別PV”を公開中！

◆TVer：https://tver.jp/episodes/ep0l6zknys

◆YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=wtUOIQNoMls

＜「DOCTOR PRICE」概要＞

◆脚本 小峯裕之 本田隆朗

◆演出 山本大輔 木村ひさし

◆音楽 河野伸

◆主題歌 Omoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）

◆チーフプロデューサー 中間利彦

◆プロデューサー 多鹿雄策 平体雄二（スタジオブルー） 郄橋亜美花（スタジオブルー）

◆制作協力 スタジオブルー

◆制作著作 読売テレビ

◆原作 原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき

「DOCTOR PRICE」（双葉社 アクションコミックス）

◆番組公式HP・SNS

公式HP：https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/

公式X：@doctorprice_ytv

公式Instagram：@doctorprice_drama

公式TikTok：@doctorprice_drama

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5