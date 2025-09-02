10月12日（日）よる10時30分スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

波多野玄一役の主演・及川光博に続き、先日、玄一の恋のお相手・作田索役の手越祐也の出演を発表。この度、2人を繋ぐヒロイン・トーヨコ中学生の楠ほたる役として15歳の俳優・白鳥玉季の出演が決定！白鳥はGP帯で初ヒロインとなる。

白鳥が演じる中学3年生のほたるは、幼い頃に父が家を出て以来、母と2人暮らしだった。しかしある日突然、母が失踪。ついに独りぼっちになってしまったほたるは、トーヨコに遊びに行くようになる。15歳で孤独な彼女は「もう大人に傷つけられたくない。私が“利用”する番だ」と考え、手元にある謎の大金3000万円で“親を買う”ことを決意。

そこでターゲットとなったのが、ほたるの住むアパートに引っ越してきたばかりの、主演・及川演じる心優しきゲイ・玄一だった。手越の演じる人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・索は、ほたるの中学校の担任という役柄。この3人がひょんなことから奇妙な生活を送ることになる。

当記事では白鳥のコメントを紹介！

◆白鳥玉季 コメント

楠ほたるを演じます。白鳥玉季です。

初めて作品タイトルを聞いた時、親しみやすく、ユニークだなと思いました。どんなお話なんだろうと色々な方面で想像が膨らみワクワクしました。

楠ほたるは、トーヨコに通ってみたり、3000万円で親を買おうとしたり、私も想像つかないことを思いつく賢い子です。かなりの訳アリ中3少女です。

ほたるを含めた、愉快な仲間たちと一緒に、笑って泣けるホーム＆ラブコメディをお届けします！！

毎週日曜日、是非お楽しみに！