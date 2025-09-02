■これまでのあらすじ

社会人になったありさは、売れない芸人の彼氏の生活費を全部出して一緒に暮らしていた。そんな彼に不満を持ちながらも、母親を置いて家を出た自分を受け止めてくれた彼を突き放すことはできず、彼を見捨てないと誓うのだった。そんなある日、仕事につながるかもしれないという飲み会に行った彼。お金を渡したものの期待せず帰りを待っていたありさだったが、彼の劇場出演が決定したと聞きありさはうれしくて涙する。



■これって夢？

■心配することはなかった…■幸せいっぱいで…これまで、彼が生活費を出してくれないことに対して不満や将来の不安はありました。でも、ありさがそれよりももっと気にしていたのは、彼の気持ちだったようで…。今回彼が仕事を決め、食事に誘ってくれたことで、自分のことをちゃんと考えてくれていたのだと思えた様子。私、大丈夫だ。大事にされてるんだ…。これまで不安だった分、ありさは舞い上がってしまうのでした。そして、お食事当日。でも…、彼氏の表情がなんだかおかしいような…？(あさのゆきこ)