¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡Ä¡×Ä©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¤â Ìó3¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¿®¹æÌµ»ë¤ä´í¸±¤ÊÁö¹Ô·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¾¯Ç¯4¿ÍÅ¦È¯¡¡·Ù»ëÄ£
º£Ç¯6·î¡¢½¸ÃÄ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é4¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î22Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯3Âæ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤ª¤è¤½3¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢17ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¡¢15ºÐ¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢Î©Àî»Ô¤ËÌë·Ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Ë½Áö¹Ô°Ù¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤«¤é4¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ´°÷ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£