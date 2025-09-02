大倉士門、大好きな“イタリア車”最新モデルでドライブ SNS反響「めっちゃキレイな色」「めちゃくちゃカッコいいやん」
みちょぱこと池田美優（26）の夫でモデル・タレントの大倉士門（32）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。自身が愛する“イタリア車”の最新モデルでドライブしたことを報告した。
【写真あり】「めちゃくちゃカッコいいやん」大倉士門がドライブした“イタリア車”最新モデルの全貌
大倉は、「日本に上陸したばかりのAlfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ」と報告し、「まさに情熱のアルファ ロメオ ハンドル握ってる間は常にワクワク楽しませてくれてどんな場所でも情熱的にかっこいい」と絶賛。ハッシュタグに「#ジュニアの好きなところ」「#iamjunior」と添え、「乗ってて楽しませてくれる車はやっぱ最高やね」と結んだ。
この投稿に「めちゃくちゃカッコいいやん。アルファのぶれないアイデンティティ大好きです。士門くんそのもの」「真夏の夜のアルファロメオ」「めっちゃキレイな色」「ジュリエッタユーザー視点での、ジュニアの感想 気になります！」などのコメントが寄せられている。
大倉は昨年9月に出演したBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）で、自身の“アルファ・ロメオ愛”を熱弁。アルファ・ロメオ京都に勤める父の影響で『アルファ・ロメオ』好きに育ったといい、最初の愛車として『アルファ・ロメオ・ジュリエッタ』を新車で買ったことなどを明かしていた。
