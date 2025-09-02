ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¡¡³«Ëë3Àï4È¯¡Ä¡ÉÀä¹¥Ä´ÃË¡É¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ¡Öµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×
¾åÅÄåºÀ¤¤Î³èÌö¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë3»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤Ç¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÀìÌç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖFR12¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ÎNAC¥Ö¥ì¥ÀÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Âè2Àá¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¡¢Âè3Àá¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤È2»î¹çÂ³¤¤¤ÆÃÏ¸µ¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1¥´¡¼¥ë¡¢2¥´¡¼¥ë¤È³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£³«Ëë3»î¹ç¤Ç»î¹ç¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë4¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢9·î1Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÍ½»»¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤À¤«¤éº£¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À®²Ì¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿Àï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ÎÂà¾ì¤âÍ¶¤Ã¤¿¡£¾¯¤·µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤«¤éÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤ÎDFÅÏÊÕ¹ä¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Îº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¯¤¬¡¢¤³¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë