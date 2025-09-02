デスクトップに置いときたいなー。

2011年にアナログ放送が終了し、完全地デジ化になったテレビ放送。それ以降、テレビを持たない人が増えたという話を聞きます。もうスマホやPCで好きな動画を見れちゃいますからね。

1/12サイズのミニミニTV

今やレトロ家電になったブラウン管テレビは、薄型テレビに比べるとデカくてジャマなデバイス。

ですが「TinyTV 2 with Tiny Remote」なら、指でつまめるカワイイサイズ感です。ダイヤルでチャンネルを回すといくつかの動画が初期インストールで楽しめますが、USB-C経由でMP4データをアップロードすれば好きな動画を楽しめます。

長編映画も見られるぞ

サイズは高さ47.6mm×幅36.6mm×奥行き25.9mmで、カプセルトイみたいです。プロセッサーは「Raspberry Pi RP2040」を使用。リモコンも付属するのでチャンネルをザッピングし、音量も調節できます。

8GBのストレージがあるので、変換ソフトを使って10時間の動画を保存可能。長編映画も見られますが、充電持ちが2時間なので、映画1本見たら再充電って感じですね。

リモコンがあるとよりTVらしい

3年前にも｢TinyTV 2｣と、さらに小さい｢TinyTV Mini｣を取りあげたことがありました。

そして新作はリモコン付きにアップグレード。小さいから手が届く場所じゃないと見られないのに、リモコン付きなのはちょっと面白いですよね。

カラバリはレトロ感あふれるブラウンか、中身がスケスケのクリアから選べます。 テレビが好きじゃなくても欲しくなる、不思議なガジェットですね。

