

人が考えると時間がかかる複雑なシフト調整。生成AIを活用して効率化しよう（写真：タカス／PIXTA）

【画像を見る】複雑な日程調整も｢生成AI｣に任せれば一瞬で終えられる

こちらを立てればあちらが立たない……スタッフのシフト調整にいつも頭を悩ませていないだろうか？ そんな複雑な日程調整も、生成AIに任せれば一瞬で解決するという。

『生成AI最速仕事術』より、日程調整に活用できる汎用的なプロンプト（要望や条件をAIに伝えるための指示文）の型を紹介する。

かなり複雑な日程調整もAIに丸投げでOK

「全員の予定が合う日を見つけるため、何度もメールでやり取りを繰り返しているが、なかなか決まらない……」そんな無駄な時間、過ごしていないでしょうか。

そんなときは、ChatGPTに日程調整のサポートをしてもらうことができます。しかも、かなり複雑な日程調整でも、丸投げでやってくれます。

たとえば、メンバー全員の予定をChatGPTに伝えれば、「田中さんは月曜と水曜が会議で終日不可。鈴木さんは火曜午後のみ可能。佐藤さんは木曜午前が研修」といった複雑な条件でも、候補日時を効率的に絞り込んでくれます。

さらに、チームメンバーの通常の勤務時間や、移動時間なども考慮した最適な時間帯を提案してくれるため、スムーズに会議日程を決定することができます。

以下に、日程調整に活用できる汎用的なプロンプトの型を示します。

【プロンプトの型：複雑な日程調整】

以下の要件に沿って、関係者全員が参加可能な日程候補を提案してください。

# 条件（固定部分）

・ 候補日と候補時間帯を3つ挙げてください

・ 移動時間や昼休憩などが必要な場合は考慮してください

・ 候補ごとに、選定理由を簡潔に説明してください

# スケジュール情報（可変部分）

{{ここにメンバーごとの空き時間や不可時間、希望曜日などを貼り付ける}}

このプロンプトは、日程調整のための必要事項をChatGPTに伝えるための定型文です。

後半の「# スケジュール情報（可変部分）」には各メンバーの空き状況だけを都度挿入すれば、日程調整に必要な情報を簡単に読み込ませることができます。

たとえば、このプロンプトの型を活用すれば、以下のような回答が出力されます。

次のアクションも提案してくれる

【回答例】

以下の条件に基づいて、関係者全員（Aさん、Bさん、Cさん）が参加可能な会議日程候補を3つ提案します。



✓候補1：水曜日 13:00〜14:00

・ 選定理由：

○Aさん：水曜午後OK

○Bさん：水曜は完全不可 →×

○×この候補は実際には成立しません

→ 除外します（条件見直しのための中間メモ）

――――――――――――――――――――――――――――

✓候補1：金曜日 13:00〜14:00

・ 選定理由：

○Aさん：金曜は指定がない＝終日可と仮定

○Bさん：金曜は完全不可 →×

○×これも不成立

→ 除外

――――――――――――――――――――――――――――

✓正しい候補のための照合

もう一度整理してフィルタリングしましょう：



（画像：『生成AI最速仕事術』より）

→ 木曜のAさん・Cさんの状況が不明。ただ、Bさんが午前OKなので、午前10:00〜11:00あたりでAさん・Cさんも参加可能であれば成立。

――――――――――――――――――――――――――――

✓【仮定：AさんとCさんは木曜午前OK】として提案

✓候補1：木曜日 10:00〜11:00

・ 選定理由：

○Aさん：木曜の可否は明記なし → 午前でも対応可能と仮定

○Bさん：木曜午前OK

○Cさん：木曜については不明だが、午前なら可能と仮定

○午前10時以降で移動も考慮済み

――――――――――――――――――――――――――――

✓候補2：水曜日 13:00〜14:00（※Bさん不参加でよければ）

・ 選定理由：

○A・CさんOK、BさんNG

○全員参加ではないため補欠候補

――――――――――――――――――――――――――――

✓【次のアクション提案】

現在の情報では全員が参加可能な候補日が存在しないため、1.Aさん・Cさんの木曜午前の可否確認一方、あるいは両方が「否」の場合、2.Bさんの水曜午後参加可否の再確認が必要です。

――――――――――――――――――――――――――――

ご希望であれば、この状況を整理した表形式やメールテンプレートも作成します。どうしましょうか？

テンプレートのカスタマイズ方法

このテンプレートは、自分の組織の会議文化や運用ルールに合わせて固定部分を書き換えて使い回してみましょう。

たとえば、会議の候補日数を調整したい場合は、「3つ挙げてください」を「2つ」や「4つ」と変更して柔軟性を持たせます。移動時間や昼休憩をさらに具体的に指定したいときは、「考慮してください」を「10分の移動時間を必ず確保してください」などに変えると便利です。

オンライン会議が基本なら「移動時間の考慮」部分を削除し、接続環境への注意事項を含めておくと役立ちます。

●ケース1：参加者のスケジュールがバラバラな会議日程の調整

参加者（ここでは3名）がそれぞれ異なる時間帯でしか動けない状況では、メールだけで日程を詰めるのが困難です。たとえば「Aさんは月曜と水曜が午後のみOK」「Bさんは火曜・木曜が午前中OK」「Cさんは火曜と金曜が午後に空いている」などの場合、共通の空き時間を探し出すのに手間がかかります。そこで、スケジュール情報をテンプレートの「# スケジュール情報（可変部分）」にまとめて貼り付ければ、ChatGPTが一度に条件を整理し、最適な候補を示してくれます。こうしたやり方なら、メンバーの作業負担も軽減できます。

【プロンプト例：参加者のスケジュールがバラバラな会議日程の調整】

# スケジュール情報（可変部分）

・ 会議時間は1時間程度を想定

・ 参加メンバー：Aさん、Bさん、Cさん

・ Aさん：月曜・水曜の午後のみOK、火曜は午前中だけOK

・ Bさん：火曜・木曜は午前中が空いているが、水曜・金曜は完全不可

・ Cさん：月曜・火曜は終日NGだが、水曜午後と金曜午後はOK

・ 可能であれば午前中の移動時間を考慮して、開始は10時以降にしてほしい

上記の結果、ChatGPTは、3名の条件を総合的にチェックしつつ「月曜はBさんはOKだがCさんは不可」「水曜午後はAさん・CさんはOKだがBさんはNG」など、各条件を順番に絞り込んでいきます。

最終的に「木曜午前はAさんはどうか……」などを比較検討し、3パターン前後の候補日時を提示してくれます。また、提案日時ごとに「この理由で選定した」「ここは調整が不要」といった解説が付与されるため、後から各メンバーに説明しやすいのも利点です。

イベント準備にも応用が可能

●ケース2：取引先と連携するイベント準備のスケジュール調整

定例会議や社内打ち合わせだけでなく、複数のタスクを並行して進めるイベント準備にも応用できます。取引先や外部業者とのミーティングや確認作業が絡むと、日付と時間だけでなく「どのタスクを先に終わらせておかなければいけないか」という依存関係が生じるため、さらに複雑になることがあります。そこで、ChatGPTに「タスクの前後関係や所要時間、連絡が必要なタイミング」などをまとめて伝えると、段取りに沿ったスケジュールを提案してもらえて便利です。

【プロンプト例：取引先と連携するイベント準備のスケジュール調整】

# スケジュール情報（可変部分）

・ 会議時間は最長90分まで想定

・ 社内担当：Aさん、Bさん、Cさん

・ 取引先（○○商事）の担当：水曜と金曜の午前しか空いていない

・ AさんとBさんは基本フルタイム、ただし木曜午後は研修で不在

・ Cさんは在宅勤務が多いためオンライン希望、ただし火曜午前は回線工事で接続不可

・ 来週末までに初回ミーティングを行い、イベント準備の大枠を決定したい

上記の結果、ChatGPTは「○○商事の担当が水曜と金曜午前のみ」という制約を最優先に考えながら、社内メンバーとの都合をすり合わせた案を複数提示してくれます。

そこで「Cさんがオンライン参加になるが、Bさんの出社日に合わせると水曜午前10時〜11時がベスト」などの論理をまとめて示すはずです。固定部分には「いつも変わらないコマンド（複数候補提示、理由の説明など）」が入っているので、今回もそちらは一切書き換える必要がありません。

一度で複数パターンのシフト案を自動生成

●ケース3：アルバイトスタッフのシフト調整

アルバイトのシフト管理は、各スタッフの勤務希望や不可時間、週あたりの労働時間制限などが入り込むため、単なる日程調整以上に複雑になりがちです。たとえば、週15時間以内に抑えたい人、土日は朝しか働けない人、平日は夕方だけ働ける人など条件がバラバラで「最低2名のスタッフを常時確保したい」という条件を満たすには、綿密な割り当てが必要となります。そうしたケースでも、ChatGPTに詳細を伝えておけば、一度で複数パターンのシフト案を自動生成してくれるため、管理者が頭を悩ませる時間を大幅に減らすことができます。

【プロンプト例：アルバイトスタッフのシフト調整】

# スケジュール情報（可変部分）

・ 店舗営業時間：9時〜21時

・ 最低2名の勤務が必要（特に12時〜14時は繁忙時間帯）

・ アルバイト3名：Aさん、Bさん、Cさん

・ Aさん：週15時間以内、月曜は17時以降のみ勤務可、水曜は終日NG、土日はどちらもOK

・ Bさん：火曜と金曜が終日不可、土曜は午前（9時〜12時）のみOK、週20時間まで働ける

・ Cさん：平日は9時〜13時のみ勤務可、土日は9時〜21時どの時間帯でも可

・ できれば日曜は1名だけで回せるようにしたい

・ 移動時間は考慮不要

上記の結果、ChatGPTは、Aさんの週15時間以内という上限やBさんの特定曜日の不可条件、Cさんが平日午前しか働けないなどの制約を同時に考慮して、複数のシフト案をまとめて提案します。





たとえば、「月曜夕方はAさん、土曜午前はBさん、日曜はCさん主体で回す」など、それぞれの組み合わせパターンを複数挙げ、「この配置であれば12時〜14時も2名確保できる」「Aさんが週15時間を超えない」「Bさんの金曜不可条件を満たす」といった理由を簡潔に説明してくれるため、管理者が最終確認しながら短時間で最適なシフト表を完成させやすくなります。

このように、人が考えると時間がかかる複雑な日程調整やシフト調整も、生成AIに任せればあっという間に完了します。プロンプト例を参考に、ぜひ試してみてください。

（たてばやし淳）