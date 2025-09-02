国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。

来日セレブとして、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年という節目にドク、ロレイン、ビフ、ジェニファーが「東京コミコン2025」に集結します！

「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」来日セレブ「クリストファー・ロイド氏／リー・トンプソン氏／トーマス・F・ウィルソン氏／クローディア・ウェルズ氏」

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

海外の有名俳優や著名アーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられるなど、ポップ・カルチャーの祭典として熱狂と感動を積み上げきた「東京コミコン」

イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏を皮切りに、アントニー・スター氏、カール・アーバン氏と来日セレブの豪華ラインナップが次々と明らかになっている「東京コミコン2025」ですが、新たに伝説級のゲストが加わることが決定。

クリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トーマス・F・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏ら、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』キャストご一行の来日が発表となりました！

いずれのセレブも全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等が予定されています。

また、デロリアンをバックにした4人揃ってのグループショットも実施予定です。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表となります

クリストファー・ロイド氏 プロフィール

2025年で87歳を迎えるクリストファー・ロイド氏。

SF 映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの天才科学者ドク役や、『アダムス・ファミリー』シリーズのフェスター役でも有名な現役バリバリのレジェンド俳優です。

近年は話題作への出演が続き、ボブ・オデンカーク主演のアクション映画『Mr.ノーバディ』シリーズや、スター・ウォーズ初の実写ドラマ『マンダロリアン』シーズン3、『アダムス・ファミリー』に登場するウェンズデー・アダムスの学生時代を描いたドラマ『ウェンズデー』シーズン2にも出演するなど、ますます存在感を増しています。

2024年の「東京コミコン2024」に続き、ロイド氏の来日は今回も多くの映画ファンにとって忘れられないひとときとなること間違いなしです！

リー・トンプソン氏／トーマス・F・ウィルソン氏／クローディア・ウェルズ氏

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出演されたリー・トンプソン氏、トーマス・F・ウィルソン氏、そしてクローディア・ウェルズ氏。

それぞれマーティの母ロレイン・マクフライ、マーティの宿敵ビフ・タネン、マーティの可憐なガールフレンド、ジェニファーという本作に欠かせないキャラクターを演じ一躍人気に。

トンプソン氏は映画やドラマでの俳優活動に加え、近年ではテレビドラマの監督としても手腕を発揮されています。

ウィルソン氏も、実写作品にとどまらずアニメやゲームのボイスキャストなど、多彩なジャンルで活躍されています。

一方、ウェルズ氏は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』出演後、一時的に女優業から離れていましたが、1990年代に活動を再開。

2010年にはビデオゲーム『Back to the Future: The Game』でジェニファーの声を再び担当し、ファンの間で大きな話題となりました。

さらに、マーティ役マイケル・J・フォックス氏が、今回の東京コミコンのためにサインしたポートレート（写真）を会場にて限定発売することも決定。

詳細は後日発表されます。

※マイケル・J・フォックス氏の来日・参加はありません

アニバーサリーイヤーを記念して『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年公式の展示・物販ブース決定！スペシャル企画も準備中

© Universal City Studios LLC and Amblin

Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

特設サイトURL：https://bttf40th-popup-event.com/

世界中で今もなお世代を超えて愛され続けている名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの公開40周年を記念して、「東京コミコン2025」の中で『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年記念、公式の展示・物販ブース決定！

ブースでは、ここでしか手に入らない限定アイテムを含む様々な公式グッズが販売されます。

さらに、当時、撮影で実際に使用された衣装やホバーボードなどの小道具を特別展示。

マーティやドクの印象的な衣装は、当時のディテールそのままに保存されており、映画ファン必見の貴重な展示となっています。

ホバーボードも、シリーズを象徴するアイテムとして間近でじっくり観覧可能です。

そのほかにも、著名な漫画家やクリエイターとコラボするスペシャル企画を開催。

スペシャル・フォトスポットも登場し、シリーズの世界観を全身で感じられる空間が広がります。

第1作目が40年前に日本で劇場公開された日は「東京コミコン2025」最終日の12月7日。

当日はみんなで40周年をお祝いできる特別な日になること間違いなしです！

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の紹介でした☆

