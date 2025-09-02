２日前引けの日経平均株価は前営業日比１０４円０９銭高の４万２２９２円８８銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億６８０８万株、売買代金概算は１兆８０２１億円。値上がり銘柄数は１２０９、対して値下がり銘柄数は３５２、変わらずは５７銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなかも、やや押し目買い優勢の地合いとなった。前日の米国株市場がレーバーデーで休場だったこともあり、手掛かり材料難が意識されたが、日経平均は前日に先物主導で過剰に下げた分の反動で終始頑強だった。半導体関連株は下げ止まる動きを見せてはいるものの、売り圧力が依然拭えない状況で全体指数の重荷となっている。ただ、個別株の物色意欲は活発で、値上がり銘柄数は１２００を上回りプライム市場全体の約７５％を占めている。なお、売買代金は２兆円を下回った。



個別では売買代金首位となっているサンリオ＜8136＞が高く、同２位のフジクラ＜5803＞もしっかり。東京電力ホールディングス＜9501＞が買い優勢、三井金属＜5706＞も物色人気を集めた。アイ・アールジャパンホールディングス＜6035＞が大幅高、日本ヒュームは商いを伴い値を飛ばした。日東紡績＜3110＞も上値追いが続いている。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が軟調、古河電気工業＜5801＞も売りに押された。大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞が上昇一服となったほか、良品計画＜7453＞も安い。ライフドリンク カンパニー＜2585＞、ユニオンツール＜6278＞は大幅安。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト