読売テレビ・日本テレビ系で毎週日曜22時30分より放送中の岩田剛典主演ドラマ『DOCTOR PRICE』がクランクアップを迎えた。

本作は、『漫画アクション』（双葉社）で連載された逆津ツカサ原作、有柚まさき作画の同名漫画シリーズを原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで展開する医療サスペンスドラマ。

「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じるのは主演の岩田。そんな鳴木が善なのか悪なのか……その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じるのは蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく。

残すところあと2話となった本作。亡き父の復讐を果たすための“最後の戦い”が大詰めを迎える中、主人公・鳴木を演じる岩田とバディ・夜長を演じる蒔田が、ついに全てのシーン撮影を終えてクランクアップ。鳴木と夜長、バディとしての最後の掛け合いを無事に撮り終えた2人に花束が贈呈されると、現場は大きな拍手と歓声で沸き立ち、2人はそれぞれの思いを言葉にした。

バディ（ヒロイン）として主人公・鳴木を支え続けた蒔田は、「夜長のキャラクターはとても明るくて、お調子者で、潜入ミッションのシーンとかはすごい恥ずかしくて緊張しちゃうんですけど、撮影現場の皆さんが、いつもニコニコ笑って、温かく見守ってくれていたので、とても演じやすかったです。セリフは大変でしたけど、撮影が終わっちゃうことよりも、明日から皆に会えなくなるのが悲しくて…でも、スッキリした気持ちで終われます。本当にありがとうございました！」と涙を浮かべながら振り返る。

座長として本作に臨んだ岩田剛典は、「4ヶ月間、皆様お疲れ様でした！ 自分にとっては戦いのような思いで臨んだ4ヶ月でした。チームで一緒に戦えたという感覚があって、皆様の一生懸命な頑張りがこの作品を作ったと思いますし、みんなで勝ちに行って、劇中の鳴木の言葉じゃないですけれども、“我々なら可能だ”と、本当に思えるそういう現場だったと思います。自分の役柄については、本当によく喋ったと思いますし、大きな試練ではありましたけども、こうやって走り切ることができたのは、バディとしてほぼほぼ毎日一緒にいてくれた、彩珠ちゃんのおかげでもあります。そして、キャストの皆様、ゲストの皆様にも沢山お力添えいただいて、何よりやっぱり、毎日毎日、朝から晩まで一緒に撮影をしてくださった、現場スタッフの皆様、“大変よくできました”と、お伝えしたいです。4ヶ月間、皆様、本当にありがとうございました！」と笑顔で締めくくると、現場は温かな拍手と笑顔に包まれた。

