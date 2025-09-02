12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第3弾が発表され、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日が決定した。

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

本年度はすでに、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、アントニー・スター、カール・アーバンの参加が発表されている。

そして新たに、公開40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のロイド、トンプソン、ウィルソン、ウェルズの来日が発表された。4人は全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会などが予定されている。また、デロリアンをバックにした4人揃ってのグループショットも予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの天才科学者ドク役や、『アダムス・ファミリー』シリーズのフェスター役でも有名なロイド。近年は『Mr.ノーバディ』シリーズや、『マンダロリアン』シーズン3、『ウェンズデー』シーズン2にも出演している。2024年の「東京コミコン2024」に続いての来日となる。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出演したトンプソン、ウィルソン、ウェルズは、それぞれマーティの母ロレイン・マクフライ、マーティの宿敵ビフ・タネン、マーティの可憐なガールフレンド、ジェニファーを演じ一躍人気に。

トンプソンは映画やドラマでの俳優活動に加え、近年ではテレビドラマの監督としても手腕を発揮。ウィルソンも、実写作品にとどまらずアニメやゲームのボイスキャストなど、多彩なジャンルで活躍している。

一方、ウェルズは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』出演後、一時的に女優業から離れていたが、1990年代に活動を再開。2010年にはビデオゲーム『Back to the Future: The Game』でジェニファーの声を再び担当し、ファンの間で大きな話題となった。さらに、マーティ役マイケル・J・フォックスが、今回の東京コミコンのためにサインしたポートレート（写真）を会場にて限定発売することも決定した。

さらに、アニバーサリーイヤーを記念して、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年公式の展示・物販ブースも決定。ブースでは、ここでしか手に入らない限定アイテムを含む様々な公式グッズが販売される。さらに、当時、撮影で実際に使用された衣装やホバーボードなどの小道具を特別展示。マーティやドクの印象的な衣装は、当時のディテールそのままに保存されており、映画ファン必見の展示となっている。ホバーボードも、シリーズを象徴するアイテムとして間近で見ることができる。そのほか、著名な漫画家やクリエイターとコラボするスペシャル企画を開催。スペシャルフォトスポットも登場し、シリーズの世界観を全身で感じられる空間が広がる。

なお、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』第1作が40年前に日本で劇場公開された日は、「東京コミコン2025」最終日の12月7日となる。

（文＝リアルサウンド編集部）