櫻井翔＆相葉雅紀、互いの“プロ”ぶりを称賛 演技の違いに驚き「自分と全く違う表現をする」
【モデルプレス＝2025/09/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内にて行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に出席。同社の新イメージキャラクターに就任し新CMに出演する2人が、互いを称賛する場面があった。
新CMで、地球にやってきた宇宙人役を演じる櫻井と相葉。宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中で商品と出会っていく様子がドラマ仕立てで描かれている。
撮影現場での櫻井の印象を問われた相葉は「やっぱりプロですよね。キャッキャしながらも、撮影に行けばすぐにスイッチが変わるので。すごいなと思っていました」と絶賛。これに櫻井は「まったく同じですけど…」と前置きし「宇宙人の言葉なので、リアクションのお芝居があるんですけど、同じリアクションを監督から説明されてもそれぞれ表現が違っていてびっくりするというか、自分と全く違う表現をするので、それがプロだな〜」と褒め称えた。
また、撮影は本社で行われたといい、相葉は「本当に“セブン”なんですよ。『社員の人使ってるんですか？って聞いたら『使ってない』って。陣列のいい見え方を研究する施設だったのですが、その店内をくまなく見てました。こんな商品あるんだって」と感動した様子で振り返っていた。（modelpress編集部）
