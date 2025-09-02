うはっ、JKの手やわらけ〜!! 44歳の男、いきなり女子高生を触り始めて……【ないものねだりの女達。 #676】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
SNSで出会った男性と対面した美月。カフェに入ったものの、不安になることばかり起こります……。
断りもなく手を触ってきて「やわらかい」なんて、大人のすることではないですね……。美月、1秒でも早く帰りましょう!!
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
