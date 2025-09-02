朝ドラ「あんぱん」いせたくや（大森元貴）の意外な過去に驚きの声 嵩（北村匠海）とのアドリブ感溢れるやりとりも話題に
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第112話が、2日に放送された。Mrs. GREEN APPLE・大森元貴演じる作曲家・いせたくやのシーンに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「あんぱん」大森元貴、北村匠海に詰め寄る
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
ある日、嵩とたくやはカフェで仕事の話をしていた。カウンターに並んで座り、たくやは「『0歳から99歳までの童謡コンサート』ぜひ、実現しましょう」と提案。嵩が「でも、たくちゃん忙しくてそんな暇ないんじゃない？」と気遣うと、たくやは「いえ、大丈夫。仕事も恋も全力投球で頑張るのみです」とボールを投げるフリをしてやる気を見せた。
嵩は「恋」という言葉に引っかかり「恋って…結婚してるじゃない」とツッコんだ。すると、たくやは「2回離婚しました。2回…」と告白。「でも、僕はめげてないです。『三度目の正直』って言葉もありますからね」と再婚に前向きな様子を見せた。さらに、何か言いたげな嵩の口を手で「言わないで」と遮り「『二度あることは三度ある』って言わないでください」とお願い。嵩が「言わないよ…」と苦笑いすると、たくやは「言わないよね。言わないよ。絶対言っちゃだめだからそんなの」と早口で呟いた。
今回、たくやが過去に2回離婚していることが明らかになり、視聴者からは「ビックリ」「いつの間に！？」「バツ2だったとは」「仕事も恋も全力投球すぎる」と驚きの声が上がった。また、たくやと嵩のコミカルなやりとりにも注目が集まり「テンポ感が最高」「2人の表情に笑ってしまった」「アドリブっぽいな」「素が出てる」「たくちゃんが毎回ツボ」「言い方が大森元貴さんそのまま」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
