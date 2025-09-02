¡ÚÎ¦¾å¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬È¯É½¡¡¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¤ÏÃË»Ò£±£°£°£í¡õ£´£°£°£í¥ê¥ì¡¼¤ËÁª½Ð
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎµÏ¿¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤ÏÀè·î£²£´Æü¤Ë½ªÎ»¡£ÃíÌÜ¤ÎÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°æ¾åÄ¾µª¡ÊÁáÂç¡Ë¡¢Âç¾åÄ¾µ¯¡ÊÀÄ¿¹¸©Ä£¡Ë¡¢¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ò£±£°ÉÃ£°£°¤Î¹â¹»¿·µÏ¿¤ÇÀ©¤·¤¿À¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÇ¹â¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ïº®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¡¢ÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¡Ê°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë¡¢½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¡¢Ê¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£½÷»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¡Ë¡¢º®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÀÄÌÚ¥¢¥ê¥¨¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ï¡¢ÁíÀª£¸£°¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÎÉ¤Î·Á¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ£¸£°¿Í¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¿ôÌ¾¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£