G-DRAGON¤¬¥Ð¥È¥í¥ï¥²ー¥à¡ØPUBG¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¸ø±é¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼Â³½Ð
G-DRAGON¡ÊBIGBANG¡Ë¤¬¡¢9·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØG-DRAGON 2025 WORLD TOUR¡Ù¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡ØPUBG: BATTLEGROUNDS¡Ù¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛG-DRAGON¡ß¡ØPUBG¡Ù¥³¥é¥ÜÍ½¹ð¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£G-DRAGON¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¾ì¤ÎÃá½ø¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢G-DRAGON¤¬¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê³æ¹¥¤ÎG-DRAGON¤¬¹ÓÌî¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÌÏ·¿¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
»¬¤Ó¤ì¤¿¥í¥´¤ò½ù¡¹¤ËÊ¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÊ¿ÏÂ¡É¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¤¥¸ー¤Î²Ö¡£¡ÖG-DRAGON¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¾ì¤ÎÃá½ø¡£¡×¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¡ª¡×¡ÖPUBG»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Ñ¤Ö¤¸»Ï¤á¤Ê¤¤ã¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤êËÜ¥³¥é¥Ü¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥ìー¥éー¤ò½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ëÂ¾¡¢¥²ー¥àÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£