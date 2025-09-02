小倉優子、お手製ハンバーグ＆料理手伝う三男の姿公開「玉ねぎを炒めたり、ウインナーのカットをお手伝いしてくれました」
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの小倉優子が9月1日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食と、料理を手伝う三男の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小倉優子「美味しそう」と話題の手作りハンバーグ
小倉は「今日はハンバーグでした」と報告し、完成した食卓の写真を公開。さらに「三男が玉ねぎを炒めたり、ウインナーのカットをお手伝いしてくれました」とつづり、料理をする三男の後ろ姿を投稿した。また、「私と次男は、ハンバーグは白米と食べたいのですが、長男と三男はハンバーグはパンが嬉しいみたいです」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「ハンバーグ美味しそう」「三男君すごい！」「微笑ましい」「ゆうこりんみたいなお母さんになりたい」「いつも献立がすごい」「仲良しなのが伝わります」「癒される」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
